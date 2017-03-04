ABD'den sonra Ã‡in de askeri harcamasÄ±nÄ± arttÄ±rÄ±yor iÅŸte o oran

ABD'den sonra Ã‡in'de bu yÄ±lki askeri harcama masraflarÄ±nÄ± arttÄ±rma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu

AçÄ±klama, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n savunma bütçesini artÄ±racaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geldi.Çin'in savunma bütçesi bu artÄ±ÅŸa raÄŸmen ABD'ninkinden daha küçük kalacak. Pek çok Çin politikasÄ± uzmanÄ± ise gerçek rakamÄ±n daha fazla olabileceÄŸi görüÅŸünde.

Hükümet sözcüsü Fu Ying baÅŸkent Pekin'de yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Çin'in savunma harcamasÄ±nÄ±n ülkenin bu yÄ±lki Gayri Safi Yurt Ä°çi HasÄ±lasÄ±'nÄ±n yüzde 1.3'üne denk gelmesini öngördüklerini açÄ±kladÄ±.

Ülkenin askeri harcamasÄ±na iliÅŸkin resmi rakamlarÄ±, Çin BaÅŸbakanÄ± Li Keqiang'Ä±n yarÄ±n baÅŸlayacak Çin Ulusal Halk Kongresi'nin yÄ±llÄ±k toplantÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda açÄ±klamasÄ± bekleniyor.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, 2018'de savunma bütçesini yaklaÅŸÄ±k yüzde 10 oranÄ±nda artÄ±racaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Çin, ekonomisinin güçlenmesiyle birlikte ordusunu modernize ediyordu.

Çin'in askeri kapasitesini artÄ±rarak, özellikle Güney Çin Denizi'nde suni adalar oluÅŸturma yoluyla hak iddia etmesi, bölge ülkelerinde endiÅŸeye yol açÄ±yor.

Güney Çin Denizi, ABD ve Çin'i de karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getiriyor.

Savunma ve güvenlik konularÄ±nÄ± araÅŸtÄ±ran IHS Jane's ÅŸirketinin AralÄ±k ayÄ±nda yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± bir çalÄ±ÅŸmaya göre, Çin'in savunma bütçesinin 2020'ye kadar 233 milyar dolara ulaÅŸmasÄ± bekleniyor. Böylece, 2010'daki bütçesini ikiye katlamÄ±ÅŸ olacak. 2025 itibariyle ise Asya-Pasifik bölgesindeki tüm ülkelerin savunma harcamalarÄ±ndan daha yüksek bir rakama ulaÅŸacak.