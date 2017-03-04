ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Obama iddiasÄ± bomba etkisi yarattÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, 2016â€™da yapÄ±lan baÅŸkanlÄ±k seÃ§iminden Ã¶nce eski BaÅŸkan Barack Obamaâ€™nÄ±n kendisini dinlettiÄŸini iddia etti

Trump, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda "Berbat! Obama'nÄ±n (baÅŸkanlÄ±k) zaferimizin hemen öncesinde Trump Tower'Ä± dinlettiÄŸini öÄŸrendim. Hiçbir ÅŸey bulunmadÄ±. BaÅŸkan Obama, çok kutsal olan seçim sürecinde benim telefonlarÄ±mÄ± dinletecek kadar nasÄ±l alçaldÄ±? Bu Nixon/Watergate’dir. Kötü (ya da hasta) adam!”

Trump, Obama’nÄ±n KasÄ±m 2016’da yapÄ±lan seçimlerden bir ay önce kendisini dinlettiÄŸini öne sürerek, “Bahse girerim ki iyi bir avukat, BaÅŸkan Obama’nÄ±n ekim ayÄ±nda benim telefonumu dinlemesi hakkÄ±nda saÄŸlam bir dava açabilir.” paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.

BaÅŸkan Trump, Adalet BakanÄ± Jeff Sessions'Ä±n Rusya'nÄ±n Washington Büyükelçisi Sergei Kislyak ile görüÅŸtüÄŸü yönündeki tartÄ±ÅŸmalara iliÅŸkin de deÄŸerlendirmede bulundu.

Obama’nÄ±n da Rusya'nÄ±n Washington Büyükelçisi Sergei Kislyak toplam 22 defa Beyaz Saray’da görüÅŸtüÄŸünü ifade eden Trump, bu görüÅŸmelerden 4’nün 2016 yÄ±lÄ±nda gerçekleÅŸtiÄŸini belirtti.

Trump, Rus büyükelçiyle yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmenin ortaya çÄ±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Demokrat Partililerin hedefi haline gelen Sessions'Ä±n Rus elçiyle yaptÄ±ÄŸÄ± ilk görüÅŸmenin de Obama yönetimi tarafÄ±ndan ayarlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Trump, paylaÅŸÄ±mÄ±nda “Jeff Sessions’Ä±n Rus büyükelçiyle ilk görüÅŸmesi '100 Büyükelçiyle EÄŸitim ProgramÄ±' adÄ± altÄ±nda Obama yönetimi tarafÄ±ndan ayarlanmÄ±ÅŸtÄ±.” ifadesini kullandÄ±.