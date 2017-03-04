Ana Sayfa | DÃœNYA 04/03/2017 19:29

Son 2 gÃ¼nde aÃ§lÄ±k 110 can aldÄ±

somalide aÃ§lÄ±k

Somali BaÅŸbakanÄ± Hasan Ali Hayri, Ulusal KuraklÄ±k Komitesi ile dÃ¼zenlediÄŸi toplantÄ±da, kuraklÄ±k sebebiyle son 2 gÃ¼nde Bay bÃ¶lgesinde 110 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Abdullah Fermacu, salÄ± günü ülke genelinde etkili olmaya baÅŸlayan kuraklÄ±ÄŸÄ±n yol açtÄ±ÄŸÄ± insani krizle mücadele için "ulusal felaket" ilan etmiÅŸti. Fermacu, Somali'de yaÅŸanabilecek insani trajedinin önüne geçilebilmesi ve kuraklÄ±ktan etkilenen ailelere yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±labilmesi için uluslararasÄ± kamuoyunun desteÄŸini istemiÅŸti.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

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