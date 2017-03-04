Son 2 gÃ¼nde aÃ§lÄ±k 110 can aldÄ±

Somali BaÅŸbakanÄ± Hasan Ali Hayri, Ulusal KuraklÄ±k Komitesi ile dÃ¼zenlediÄŸi toplantÄ±da, kuraklÄ±k sebebiyle son 2 gÃ¼nde Bay bÃ¶lgesinde 110 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Abdullah Fermacu, salÄ± günü ülke genelinde etkili olmaya baÅŸlayan kuraklÄ±ÄŸÄ±n yol açtÄ±ÄŸÄ± insani krizle mücadele için "ulusal felaket" ilan etmiÅŸti. Fermacu, Somali'de yaÅŸanabilecek insani trajedinin önüne geçilebilmesi ve kuraklÄ±ktan etkilenen ailelere yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±labilmesi için uluslararasÄ± kamuoyunun desteÄŸini istemiÅŸti.