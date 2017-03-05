Alman Belediyeler BirliÄŸi'nden Merkel'e sert tepki sorunu belediyelere yÄ±kmayÄ±n

Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel'in Bekir BozdaÄŸ ve Nihat ZeybekÃ§i'nin Almanya'daki referandum toplantÄ±larÄ±na yasak getirmesine raÄŸmen kararÄ± yerel yÃ¶netimlere yÄ±kmasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k Alman Belediyeler BirliÄŸi'nden aÃ§Ä±klama geldi.

Almanya'nÄ±n Türk bakanlara etkinlik izni vermemesi ve ardÄ±ndan karÅŸÄ±lÄ±klÄ± açÄ±klamalarda gerilen iliÅŸkiler nedeniyle Merkel açÄ±klama yapmÄ±ÅŸ, "Almanya'da federal bir yönetim ve belediyeler var. ToplantÄ± kanuni izne ve belediyenin iznine baÄŸlÄ±dÄ±r. Bizler Almanya'da ifade özgürlüÄŸünü saÄŸlÄ±yoruz" demiÅŸti. Ancak Alman Belediyeler BirliÄŸi aynÄ± görüÅŸte deÄŸil. Bu arada Almanya'da Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci'nin "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemini" anlatacaÄŸÄ± toplantÄ± için üçüncü kez salon bulundu. Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ ve Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci'nin Almanya'da katÄ±lacaklarÄ± toplantÄ±larÄ±n iptal kararÄ±nÄ± yerel yönetimlerin verdiÄŸini, bu yetkinin onlarda olduÄŸu açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Alman Belediyeler BirliÄŸi (Deutsche Städtetag), Berlin'e "Sorunu belediyelerin üzerine yÄ±kmayÄ±n" diye seslendi.