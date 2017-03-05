Ana Sayfa | DÃœNYA 05/03/2017 09:32

Alman Belediyeler BirliÄŸi'nden Merkel'e sert tepki sorunu belediyelere yÄ±kmayÄ±n


Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel'in Bekir BozdaÄŸ ve Nihat ZeybekÃ§i'nin Almanya'daki referandum toplantÄ±larÄ±na yasak getirmesine raÄŸmen kararÄ± yerel yÃ¶netimlere yÄ±kmasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k Alman Belediyeler BirliÄŸi'nden aÃ§Ä±klama geldi.

Almanya'nÄ±n Türk bakanlara etkinlik izni vermemesi ve ardÄ±ndan karÅŸÄ±lÄ±klÄ± açÄ±klamalarda gerilen iliÅŸkiler nedeniyle Merkel açÄ±klama yapmÄ±ÅŸ, "Almanya'da federal bir yönetim ve belediyeler var. ToplantÄ± kanuni izne ve belediyenin iznine baÄŸlÄ±dÄ±r. Bizler Almanya'da ifade özgürlüÄŸünü saÄŸlÄ±yoruz" demiÅŸti. Ancak Alman Belediyeler BirliÄŸi aynÄ± görüÅŸte deÄŸil. Bu arada Almanya'da Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci'nin "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemini" anlatacaÄŸÄ± toplantÄ± için üçüncü kez salon bulundu. Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ ve Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci'nin Almanya'da katÄ±lacaklarÄ± toplantÄ±larÄ±n iptal kararÄ±nÄ± yerel yönetimlerin verdiÄŸini, bu yetkinin onlarda olduÄŸu açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Alman Belediyeler BirliÄŸi (Deutsche Städtetag), Berlin'e "Sorunu belediyelerin üzerine yÄ±kmayÄ±n" diye seslendi.

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


ABD BaÅŸkanÄ± Trump kravatÄ±nÄ± neden bantlÄ±yor iÅŸte cevabÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n kÄ±rmÄ±zÄ± kravatlarÄ±ndaki detay gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ±. Trump'Ä±n kravatlarÄ±nÄ± bantlamasÄ±nÄ±n sebebiyse oldukÃ§a gÃ¼lÃ¼nÃ§.

somalide aÃ§lÄ±k

Son 2 gÃ¼nde aÃ§lÄ±k 110 can aldÄ±

Somali BaÅŸbakanÄ± Hasan Ali Hayri, Ulusal KuraklÄ±k Komitesi ile dÃ¼zenlediÄŸi toplantÄ±da, kuraklÄ±k sebebiyle son 2 gÃ¼nde Bay bÃ¶lgesinde 110 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±

donald trump

ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Obama iddiasÄ± bomba etkisi yarattÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, 2016â€™da yapÄ±lan baÅŸkanlÄ±k seÃ§iminden Ã¶nce eski BaÅŸkan Barack Obamaâ€™nÄ±n kendisini dinlettiÄŸini iddia etti