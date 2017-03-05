Ana Sayfa | DÃœNYA 05/03/2017 09:32

ABD BaÅŸkanÄ± Trump kravatÄ±nÄ± neden bantlÄ±yor iÅŸte cevabÄ±


ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n kÄ±rmÄ±zÄ± kravatlarÄ±ndaki detay gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ±. Trump'Ä±n kravatlarÄ±nÄ± bantlamasÄ±nÄ±n sebebiyse oldukÃ§a gÃ¼lÃ¼nÃ§.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n kendisiyle adeta özdeÅŸleÅŸen kÄ±rmÄ±zÄ± ve gereÄŸinden uzun kravatÄ± sosyal medyada esprili paylaÅŸÄ±mlara konu olmaya devam ederken, bu kravatla ilgili bir detay da gözlerden kaçmadÄ±. Seçim kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda da fark edilen fakat asÄ±l dikkati yemin töreni sÄ±rasÄ±nda çeken bu detay ise Trump'Ä±n kravatÄ±nÄ±n ince ucuyla kalÄ±n ucunu birbirine bantlamÄ±ÅŸ olmasÄ±.

TRUMP KRAVATINI NEDEN BANTLIYOR?

Trump'Ä±n kravatÄ±nÄ±, kemer bölgesini aÅŸacak ÅŸekilde uzun baÄŸlamasÄ± hala soru iÅŸaretlerine sebep olurken, kravat boyunun baÅŸka sorunlarÄ± da beraberinde getirdiÄŸi görülüyor.Trump kravatÄ±nÄ± çok uzun baÄŸladÄ±ÄŸÄ± için, kravatÄ±n ince ucu, geniÅŸ ucunun arkasÄ±nda bulunan bölmeye yetiÅŸmiyor ve iki kÄ±sÄ±m birbirine tutturulamÄ±yor. Trump'Ä±n kravatÄ±nÄ± bantlamasÄ±nÄ±n sebebinin ise bu olduÄŸu düÅŸünülüyor.

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