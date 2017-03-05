Avusturya BaÅŸbakanÄ± Kern'den dikkat Ã§eken TÃ¼rkiye Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Avusturya BaÅŸbakanÄ± Christian Kern, TÃ¼rk politikacÄ±lar hakkÄ±nda Avrupa'da miting yapma yasaÄŸÄ±nÄ±n getirilmesi gerektiÄŸini ve AB mÃ¼zakerelerinin sona ererek verilen 4.5 milyar euro yardÄ±mÄ±nda iptal edilmesini istedi.

Welt am Sonntag gazetesine konuÅŸan Kern, bu tür siyasi mitingleri engellemek için AB çapÄ±nda ortak hareket edilmesi gerektiÄŸini söyledi. Kern, bu tür bir yasaÄŸÄ±n Almanya gibi ülkelerin tek tek Türkiyenin baskÄ±sÄ±na maruz kalmamasÄ± açÄ±sÄ±ndan önemli olduÄŸuna iÅŸaret etti.Türkiyedeki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini de eleÅŸtiren Kern, getirilecek baÅŸkanlÄ±k sisteminin Türkiye'de hukuk devletini daha da zayÄ±flatacaÄŸÄ±nÄ±, güçler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± daraltacaÄŸÄ±nÄ± ve AB deÄŸerleriyle çeliÅŸtiÄŸini savundu. Türkiyenin insan haklarÄ± ve demokratik deÄŸerleri ayaklar altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da öne süren Avusturya BaÅŸbakanÄ±, basÄ±n özgürlüÄŸünün Türkiye için yabancÄ± bir terim olduÄŸu eleÅŸtirisinde bulundu. Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücelin derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± da isteyen Kern, Ankaradan az da olsa hukuk devletine uygun davranmasÄ±nÄ± bekliyoruz dedi.

"MÜZAKERELER SONLANDIRILSIN" DEDÄ°

YÄ±llardÄ±r demokratik deÄŸerler ve hukuk devleti ilkelerinden adÄ±m adÄ±m uzaklaÅŸan bir ülke ile üyelik müzakerelerinin sürdürülemeyeceÄŸini savunan Kern, Türkiye ile müzakereleri sadece geçici olarak durdurmak deÄŸil, bitirmeliyiz ifadelerini kullandÄ±. Kern, 2020 yÄ±lÄ±na kadar Türkiyeye AB uyum yasalarÄ± kapsamÄ±nda verilmesi öngörülen 4,5 milyar Euro yardÄ±mÄ±n ya iptal edilmesini ya da reformlarÄ±n yapÄ±lmasÄ± konusunda politik baskÄ± unsuru olarak kullanÄ±lmasÄ±nÄ± da önerdi.