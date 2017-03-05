Ã‡atÄ±ÅŸmalarÄ±n ÅŸiddeti arttÄ± halk gÃ¼venli bÃ¶lgelere kaÃ§Ä±yor

Irak Ã¶zel kuvvetlerinin Musul'da DEAÅž ile sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n artmasÄ±ndan dolayÄ± halk gÃ¼venli bÃ¶lgelere sÄ±ÄŸÄ±nÄ±yor.

Ocak ayÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 100 günlük operasyonun ardÄ±ndan Musul'un doÄŸusu tamamen IraklÄ± güçlerin eline geçmiÅŸ ve örgütten temizlenmiÅŸti.19 Åžubat'ta baÅŸlatÄ±lan yeni saldÄ±rÄ± ile Musul'un batÄ±sÄ± için harekete geçildi.IraklÄ± güçler ÅŸehrin batÄ±sÄ±nda ilerleyiÅŸini sürdürürken, örgütün batÄ±dan son çÄ±kÄ±ÅŸÄ± olan 'Suriye KapÄ±sÄ±'nÄ± da ele geçirmiÅŸti Åžehirde çatÄ±ÅŸmalarÄ±n ÅŸiddeti artarken, DEAÅž'Ä±n elindeki bölgelerden canlarÄ±nÄ± kurtarmak için kaçan insanlar ise Irak özel kuvvetlerinin kontrolündeki bölgelere geçiyor.Fakat geçiÅŸler yoÄŸun güvenlik önlemleri altÄ±nda yapÄ±lÄ±yor. IraklÄ± güçler, DEAÅž'Ä±n elindeki bölgelerden geçen kiÅŸilerin üstünde intihar kemeri olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kontrol ediyor.