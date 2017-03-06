Ana Sayfa | DÃœNYA 06/03/2017 12:15

MenbiÃ§'teki ABD zÄ±rhlarÄ± ve bÃ¶lgeye asÄ±lan bayraklar ilk kez bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi


Suriye'de El Bab'Ä±n ardÄ±ndan MenbiÃ§'te yapÄ±lacak operasyonla ilgili fotoÄŸraflar ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Buna gÃ¶re, Rusya-ABD ve YPG bayraklarÄ±nÄ±n bÃ¶lgede asÄ±lÄ± olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Reuters'Ä±n haberine göre, terör örgütü PKK'nÄ±n Suriye uzantÄ±sÄ± YPG öncülüÄŸündeki SDG'ye baÄŸlÄ± Menbiç Askeri Konseyi'nden yapÄ±lan açÄ±klamada, "Menbiç'in ve kÄ±rsal bölgelerinin bizim korumamÄ±z ve uluslararasÄ± koalisyonun gözetimi altÄ±nda olduÄŸunu bir kez daha teyit ediyoruz" denildi.AçÄ±klamada, kentin Amerikan destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve ABD öncülüÄŸündeki uluslararasÄ± koalisyon tarafÄ±ndan geçtiÄŸimiz yÄ±l DEAÅž'Ä±n elinden alÄ±nmasÄ±ndan bu yana Konsey tarafÄ±ndan kontrol edildiÄŸi belirtildi.Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) geçen hafta SDG kontrolündeki Menbiç'e doÄŸru hareketlenmesi üzerine Menbiç Askeri Konseyi, ÖSO ile arasÄ±nda tampon bölge kurmak için kentin batÄ±sÄ±nÄ± Suriye rejimine bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Menbiç Askeri Konseyi, "FÄ±rat KalkanÄ± ile cephe hattÄ±nda bulunan köyleri Suriye devletinin sÄ±nÄ±r muhafÄ±zlarÄ±na bÄ±rakmak üzere Rusya ile anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± duyuruyoruz" açÄ±klamasÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

 

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