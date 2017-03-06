Merkel'in sÃ¶zcÃ¼sÃ¼nden gerilen iliÅŸkilere dair aÃ§Ä±klama

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'in sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Almanya-TÃ¼rkiye iliÅŸkilerine dair aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Reuters'Ä±n haberine göre, Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'deki basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan sözcü Steffen Seibert, "sakin ve soÄŸukkanlÄ± kalÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini" söyledi. Seibert, "Almanya ve Türkiye gereksiz eleÅŸtirilerden kaçÄ±nmalÄ±" ifadesini kullandÄ±.Merkel'in sözcüsü Seibert, Türk bakanlarÄ±n Almanya'da konuÅŸmasÄ±na izin verilmemesini Nazi dönemi uygulamalarÄ±na benzeten CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n sözlerine de yorum getirdi. Seibert, Alman hükümetinin, bu benzetmeyi "ÅŸiddetle reddettiÄŸini" belirtti.

"Nazi kÄ±yaslamalarÄ± her zaman absürt ve yersizdir" diyen Seibert, bu tarz karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmalarÄ±n sadece "Nasyonal Sosyalistlerin iÅŸlediÄŸi insanlÄ±k suçlarÄ±nÄ±n önemini azalttÄ±ÄŸÄ±nÄ±" savundu.

"TÜRK YETKÄ°LÄ°LERÄ°N ETKÄ°NLÄ°KLERE KATILMASI, YASALAR ÇERÇEVESÄ°NDE MÜMKÜN"

Alman hükümetinin Türkiye ile iyi iliÅŸkilere büyük önem verdiÄŸini belirten Seibert, "Ancak bu günlerde derin görüÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ± söz konusu" diye konuÅŸtu.

“Tüm bu fikir ayrÄ±lÄ±klarÄ±na raÄŸmen müttefik olarak tartÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± bizim deÄŸerlerimiz temelinde sürdürmemiz gerekir. Bu deÄŸerlerin baÅŸÄ±nda ifade özgürlüÄŸü basÄ±n ve gösteri özgürlüÄŸü geliyor. Bu haklar Almanya'da herkese olduÄŸu gibi Türk vatandaÅŸlarÄ± içinde geçerli. Bu açÄ±dan Federal hükümetin tavrÄ± çok açÄ±k. Türk hükümeti üyelerinin Almanya'da etkinliklere katÄ±lmasÄ± yasalar ve hukuk çerçevesinde evet mümkün. ZamanÄ±nda ve açÄ±k olarak haber verilmesi ve izin alÄ±nmasÄ± kaydÄ±yla. Müttefikimiz Türkiye'ye yeniden çaÄŸrÄ±mÄ±z ÅŸu: Birbirimize açÄ±k olalÄ±m. Birbirimizle eleÅŸtirel konuÅŸalÄ±m, ama Türk Alman dostluÄŸunu ve iki ülke arasÄ±nda özel sÄ±kÄ± iliÅŸkileri gözönünde tutarak ve serinkanlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± koruyarak.”

Almanya'da Türk bakanlarÄ±n konuÅŸacaÄŸÄ± etkinliklerin iptal edilmesinin Ankara-Berlin iliÅŸkilerinde yarattÄ±ÄŸÄ± gerilimin ardÄ±ndan dün akÅŸam ilk kez bir Türk bakan bu ülkede konuÅŸma yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Köln'de AK Parti YurtdÄ±ÅŸÄ± Seçim Koordinasyon Merkezi tarafÄ±ndan düzenlenen etkinlikte konuÅŸan Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, "Almanya'da bu dost vatanda, bu dost ülkede milyonlarca Türk vatandaÅŸÄ±mÄ±z var. Burada AK Partimizin YurtdÄ±ÅŸÄ± Seçim Koordinasyon Merkezinin yaptÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmalardan birini yapÄ±yoruz. HakkÄ±mÄ±z olan bir faaliyeti yerine getiriyoruz" dedi. Söz konusu etkinlik daha önce iki kez iptal edilmiÅŸti. AyrÄ±ca Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ'Ä±n, Almanya'nÄ±n Gaggenau kentinde konuÅŸma yapacaÄŸÄ± toplantÄ± da Alman belediyesi tarafÄ±ndan iptal edilmiÅŸ ve bunun üzerine BozdaÄŸ bu ülkeye gitmekten vazgeçmiÅŸti. BozdaÄŸ, Almanya Adalet BakanÄ± Heiko Maas ile yapacaÄŸÄ± görüÅŸmeyi de iptal etmiÅŸti.

“GÖREVÄ°MÄ°Z Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ° YENÄ°DEN NORMALLEÅžTÄ°RMEK”

Öte yandan Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel, görevinin Türkiye ile iliÅŸkileri yeniden normalleÅŸtirmek olduÄŸunu söyledi.

Anadolu AjansÄ±’nÄ±n haberine göre Gabriel, Avrupa BirliÄŸi (AB) Konseyi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ± öncesinde gazetecilerin "Türkiye ile iliÅŸkiyi ÅŸu an nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsunuz?" ÅŸeklindeki sorusunu yanÄ±tladÄ±.

Gabriel, "OlaÄŸanüstü gergin bir iliÅŸki var. Bizim görevimiz bunu yeniden normalleÅŸtirmek" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Alman Bakan, herkesin iliÅŸkilerde normalleÅŸmenin saÄŸlanmasÄ± için kendi üzerine düÅŸeni yapacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. YabancÄ± ülkelerden siyasetçilerin Almanya'daki kendi yurttaÅŸlarÄ±na yönelik seçim kampanyasÄ± yürütmesi hakkÄ±nda Avrupa düzeyinde bir çözüm bulunup bulunamayacaÄŸÄ± konusunu da deÄŸerlendiren Gabriel, "Her ülkenin kendi görüÅŸü var. Almanya’da da açÄ±k bir yasal durum mevcut" ÅŸeklinde konuÅŸtu.