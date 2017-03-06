Ana Sayfa | DÃœNYA 06/03/2017 15:53

Ã‡evre kirliliÄŸi nedeniyle her yÄ±l 2 milyona yakÄ±n Ã§ocuk Ã¶lÃ¼yor

Ã§evre kirliliÄŸi

DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (DSÃ–) yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± iki yeni rapora gÃ¶re, Ã§evre kirliliÄŸi her yÄ±l 5 yaÅŸÄ±n altÄ±nda 1,7 milyon Ã§ocuÄŸun Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden oluyor

Raporlarda dünya genelinde 5 yaÅŸ altÄ± ölümlerin dörtte birinin, açÄ±k ve kapalÄ± alan hava kirliliÄŸi, kirli su ve yetersiz temizlik koÅŸullarÄ± gibi çevresel faktörlerden kaynaklandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. 

Çocuk ölümlerinin en yaygÄ±n nedeni ishal, sÄ±tma ve ishal

Ä°lk raporda çocuk ölümlerinin en yaygÄ±n nedenlerinin ishal, sÄ±tma ve ishal olduÄŸu kaydedildi.

Ä°kinci DSÖ raporunda da her yÄ±l 5 yaÅŸÄ±n altÄ±ndaki çocuklardan 570 bininin, açÄ±k ve kapalÄ± alanlardaki hava kirliliÄŸine ve pasif sigara içiciliÄŸine baÄŸlÄ± solunum yollarÄ± enfeksiyonlarÄ± nedeniyle, 361 bininin yetersiz temizlik koÅŸullarÄ±, hijyen ve temiz içme suyuna sÄ±nÄ±rlÄ± eriÅŸime baÄŸlÄ± ishal dolayÄ±sÄ±yla yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi ifade edildi. 

Kansere yol açan elektronik atÄ±klarÄ±n seviyesi 50 milyon metrik tona ulaÅŸabilir

Rapora göre, doÄŸduktan sonra bir ay içinde ölen 270 bin çocuÄŸun hayatlarÄ±, temizlik koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi, temiz suya eriÅŸimin saÄŸlanmasÄ± ve hava kirliliÄŸinin azaltÄ±lmasÄ±yla, sÄ±tmadan kaynaklanan 200 bin ölüm ise sivrisinek kontrolü ve temiz su saÄŸlama gibi yöntemlerle önlenebilirdi.

Raporlarda, akÄ±llÄ± telefon gibi cihazlardan saçÄ±lan, çocuklarÄ±n zekasÄ±nÄ± olumsuz etkileyen, akciÄŸer hasarÄ± ve kanser gibi rahatsÄ±zlÄ±klara yol açan elektronik atÄ±klarÄ±n seviyesinin 2018 yÄ±lÄ±nda 50 milyon metrik tona ulaÅŸacaÄŸÄ± tahminine yer verildi.

Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸinin küçük çocuklarda astÄ±ma yol açtÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden DSÖ, astÄ±ma baÄŸlÄ± semptomlar görülen 5 yaÅŸ altÄ± çocuklardan yüzde 44'ünün, çevresel faktörler nedeniyle bu durumla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu bildirdi. 

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