ABD'nin kadÄ±n askerlerinin Ã§Ä±plak fotoÄŸraflarÄ± basÄ±na sÄ±zdÄ±

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, kadÄ±n askerlerin Ã§Ä±plak fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n Facebook'ta kurulan bir grup tarafÄ±ndan yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± ve bununla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±klarÄ± sÃ¶ylendi.

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD Deniz Kuvvetleri'nde yaÅŸanan skandalla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. Facebook'ta yer alan 'Marines United' isimli bir sayfanÄ±n ABD Deniz Kuvvetleri'nde görev yapan kadÄ±n askerlerin çÄ±plak fotoÄŸraflarÄ±nÄ± yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.PaylaÅŸÄ±lan fotoÄŸraflarda aktif görevde bulunan ve emekli olmuÅŸ olan denizcilerin yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.KapalÄ± Facebook grubunda yüzlerce ABD'li kadÄ±n denizcinin farklÄ± seviyelerde çÄ±plak fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, fotoÄŸraflardaki bazÄ± askerlerinin kimliklerinin de yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bazÄ±larÄ±nÄ±n ise kimliklerinin açÄ±ÄŸa vurulmadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.