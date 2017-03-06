Kuzey Kore'nin 4 fÃ¼ze denemesine Ä°ngiltere'den sert tepki

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, Kuzey Kore'nin fÃ¼ze denemelerinin yasa dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi

YazÄ±lÄ± açÄ±klama yapan Johnson, Kuzey Kore'nin gerçekleÅŸtirdiÄŸi 4 balistik füze atÄ±ÅŸÄ±nÄ±n Ä°ngiltere tarafÄ±ndan sert bir ÅŸekilde kÄ±nandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi."Kuzey Kore'yi, uluslararasÄ± barÄ±ÅŸÄ± ve güvenliÄŸi tehdit eden kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± eylemlerine son vermeye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz." ifadesini kullanan Johnson,"Kuzey Kore uluslararasÄ± toplumlarla yeniden iliÅŸki kurmalÄ±. Yasa dÄ±ÅŸÄ± nükleer ve balistik füze programlarÄ± peÅŸinde koÅŸmak yerine halkÄ±nÄ±n refahÄ±na öncelik vermeye dönük inandÄ±rÄ±cÄ± adÄ±mlar atmalÄ±." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Bu denemelerin BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸini vurgulayan Johnson, ülkesinin BMGK'nÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yürüttüÄŸünü hatÄ±rlattÄ± ve bu denemelerle ilgili olarak uluslararasÄ± ortaklarÄ±yla çalÄ±ÅŸma yürüttüklerini söyledi.Kuzey Kore'nin yerel saatle 07.36'da ülkenin kuzeybatÄ±sÄ±ndan 4 balistik füze fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.BMGK, 2006 yÄ±lÄ±ndan bu yana Kuzey Kore'ye bazÄ± yaptÄ±rÄ±mlar uyguluyor.