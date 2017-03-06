Ana Sayfa | DÃœNYA 06/03/2017 20:12

Kuzey Kore'nin 4 fÃ¼ze denemesine Ä°ngiltere'den sert tepki

Ä°ngiltere

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, Kuzey Kore'nin fÃ¼ze denemelerinin yasa dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi

YazÄ±lÄ± açÄ±klama yapan Johnson,  Kuzey Kore'nin gerçekleÅŸtirdiÄŸi 4  balistik füze atÄ±ÅŸÄ±nÄ±n Ä°ngiltere tarafÄ±ndan sert bir ÅŸekilde kÄ±nandÄ±ÄŸÄ±nÄ±  bildirdi."Kuzey Kore'yi, uluslararasÄ± barÄ±ÅŸÄ± ve güvenliÄŸi tehdit eden  kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± eylemlerine son vermeye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz." ifadesini kullanan  Johnson,"Kuzey Kore uluslararasÄ± toplumlarla yeniden iliÅŸki kurmalÄ±. Yasa dÄ±ÅŸÄ±  nükleer ve balistik füze programlarÄ± peÅŸinde koÅŸmak yerine halkÄ±nÄ±n refahÄ±na  öncelik vermeye dönük inandÄ±rÄ±cÄ± adÄ±mlar atmalÄ±." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Bu denemelerin BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarÄ±nÄ±  ihlal ettiÄŸini vurgulayan Johnson, ülkesinin BMGK'nÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yürüttüÄŸünü  hatÄ±rlattÄ± ve bu denemelerle ilgili olarak uluslararasÄ± ortaklarÄ±yla çalÄ±ÅŸma  yürüttüklerini söyledi.Kuzey Kore'nin yerel saatle 07.36'da ülkenin kuzeybatÄ±sÄ±ndan 4  balistik füze fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.BMGK, 2006 yÄ±lÄ±ndan bu yana Kuzey Kore'ye bazÄ± yaptÄ±rÄ±mlar uyguluyor. 

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Geert Wilders

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