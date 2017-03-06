ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump imzaladÄ± o Ã¼lkelere vize sÄ±nÄ±rlamasÄ± getirildi

Beyaz Saray, Trumpâ€™Ä±n yeni vize dÃ¼zenlemesine iliÅŸkin yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Beyaz Saray, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, nüfusunun çoÄŸunluÄŸu Müslüman 6 ülke vatandaÅŸlarÄ±na 3 ay yeni vize sÄ±nÄ±rlamasÄ± getiren düzenlemeyi imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Beyaz Saray tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre vize sÄ±nÄ±rlamasÄ± getirilen ülkelerin Ä°ran, Suriye, Somali, Sudan, Yemen ve Libya olduÄŸu belirtildi.

Trump’Ä±n daha önce imzaladÄ±ÄŸÄ± kararname hemen yürürlüÄŸe girmiÅŸken, yeni imzalanan kararnamenin 16 Mart’tan itibaren uygulanmaya baÅŸlanacaÄŸÄ± ve böylece muhtemel karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klarÄ±n önüne geçileceÄŸi kaydedildi.

Irak yeni kararnameden çÄ±karÄ±ldÄ±

Daha önce imzalanan kararnamede yer alan Irak’Ä±n yeni kararnameden çÄ±karÄ±lmasÄ± dikkat çekti. Beyaz Saray’Ä±n açÄ±klamasÄ±nda, Irak’Ä±n ABD Hükümetiyle iÅŸbirliÄŸi içerisinde olarak, vize baÅŸvurusunda bulunacak vatandaÅŸlarÄ±nÄ± güvenlik sorgulamasÄ±na tabi tutacaÄŸÄ± kaydedildi.

AyrÄ±ca yeni düzenlemeden ABD'de yasal oturma hakkÄ±na sahip YeÅŸil KartÄ±larÄ±n (Green Card) ve halihazÄ±rda geçerli bir Amerikan vizesi taÅŸÄ±yanlarÄ±n etkilenmeyeceÄŸi ifade edildi.

Önceki düzenlemede "ikinci bir talimata kadar ABD'ye kabulleri durdurulan" Suriyeli mültecilerin yeni düzenlemede diÄŸer mültecilerle aynÄ± statüde ele alÄ±ndÄ±klarÄ± ve tüm mülteci programÄ±nÄ±n 4 aylÄ±ÄŸÄ±na askÄ±ya alÄ±nacaÄŸÄ± bilgisi de yer aldÄ±.Yeni kararnamede ABD'ye alÄ±nan mülteciler konusunda da yeni bir düzenlemenin getirilmesi dikkat çekti. Yeni kararnamenin uygulamaya geçmesiyle birlikte ABD, 120 günlüÄŸüne hiçbir ülkeden mülteci kabul etmeyecek.