Ana Sayfa | DÃœNYA 06/03/2017 21:11

AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± lider TÃ¼rkiye'yi protesto edecek

Geert Wilders

Hollanda'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Partisi lideri Geert Wilders, TÃ¼rkiye'nin Lahey BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã¶nÃ¼nde, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun Hollanda'da halk oylamasÄ± etkinliÄŸine katÄ±lmasÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in baÅŸvuruda bulunduÄŸunu bildirdi

 Wilders, sosyal medya üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ÇavuÅŸoÄŸlu'nun Türkiye'de 16 Nisan'da yapÄ±lacak halk oylamasÄ± öncesi Hollanda'da düzenlenecek etkinliÄŸe katÄ±lmasÄ±nÄ± protesto etmek üzere Türkiye'nin Lahey BüyükelçiliÄŸi önünde gösteri düzenlemek için baÅŸvuruda bulunduÄŸunu belirtti.

AyrÄ±ca Wilders, "Türk bakanlarÄ±n Hollanda'da kampanya yapmasÄ±na hayÄ±r" paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.Hollanda devlet televizyonu NOS da Wilders ve taraftarlarÄ±nÄ±n, çarÅŸamba günü sabah saatlerinde protesto yapacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Wilders, dün yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Türk bakanlarÄ±n 16 Nisan'da yapÄ±lacak referanduma kadar geçici süreyle "istenmeyen adam" ilan edilmesini istemiÅŸti.BaÅŸbakan Mark Rutte de "Türk yetkililerden aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bilgiye göre Hollanda'da referandum etkinliÄŸi organize edileceÄŸini öÄŸrendik. Ancak biz buna sÄ±cak bakmÄ±yoruz. BaÅŸka ülkelerin siyasilerinin gelip bizim ülkemizde siyaset yapmasÄ±na izin veremeyiz." açÄ±klamasÄ±nda bulunmuÅŸtu.Hollanda'da, 15 Mart'ta yapÄ±lacak genel seçimlerde Wilders'in lideri olduÄŸu PVV'nin seçimlerden birinci parti olarak çÄ±kma ihtimalinin, hükümeti de aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ söylemlere yönelttiÄŸi belirtiliyor. 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

donald trump

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump imzaladÄ± o Ã¼lkelere vize sÄ±nÄ±rlamasÄ± getirildi

Beyaz Saray, Trumpâ€™Ä±n yeni vize dÃ¼zenlemesine iliÅŸkin yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Ä°ngiltere

Kuzey Kore'nin 4 fÃ¼ze denemesine Ä°ngiltere'den sert tepki

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, Kuzey Kore'nin fÃ¼ze denemelerinin yasa dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi


ABD'nin kadÄ±n askerlerinin Ã§Ä±plak fotoÄŸraflarÄ± basÄ±na sÄ±zdÄ±

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, kadÄ±n askerlerin Ã§Ä±plak fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n Facebook'ta kurulan bir grup tarafÄ±ndan yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± ve bununla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±klarÄ± sÃ¶ylendi.