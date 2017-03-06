AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± lider TÃ¼rkiye'yi protesto edecek

Hollanda'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Partisi lideri Geert Wilders, TÃ¼rkiye'nin Lahey BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã¶nÃ¼nde, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun Hollanda'da halk oylamasÄ± etkinliÄŸine katÄ±lmasÄ±nÄ± protesto etmek iÃ§in baÅŸvuruda bulunduÄŸunu bildirdi

Wilders, sosyal medya üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ÇavuÅŸoÄŸlu'nun Türkiye'de 16 Nisan'da yapÄ±lacak halk oylamasÄ± öncesi Hollanda'da düzenlenecek etkinliÄŸe katÄ±lmasÄ±nÄ± protesto etmek üzere Türkiye'nin Lahey BüyükelçiliÄŸi önünde gösteri düzenlemek için baÅŸvuruda bulunduÄŸunu belirtti.

AyrÄ±ca Wilders, "Türk bakanlarÄ±n Hollanda'da kampanya yapmasÄ±na hayÄ±r" paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.Hollanda devlet televizyonu NOS da Wilders ve taraftarlarÄ±nÄ±n, çarÅŸamba günü sabah saatlerinde protesto yapacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Wilders, dün yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Türk bakanlarÄ±n 16 Nisan'da yapÄ±lacak referanduma kadar geçici süreyle "istenmeyen adam" ilan edilmesini istemiÅŸti.BaÅŸbakan Mark Rutte de "Türk yetkililerden aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bilgiye göre Hollanda'da referandum etkinliÄŸi organize edileceÄŸini öÄŸrendik. Ancak biz buna sÄ±cak bakmÄ±yoruz. BaÅŸka ülkelerin siyasilerinin gelip bizim ülkemizde siyaset yapmasÄ±na izin veremeyiz." açÄ±klamasÄ±nda bulunmuÅŸtu.Hollanda'da, 15 Mart'ta yapÄ±lacak genel seçimlerde Wilders'in lideri olduÄŸu PVV'nin seçimlerden birinci parti olarak çÄ±kma ihtimalinin, hükümeti de aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ söylemlere yönelttiÄŸi belirtiliyor.