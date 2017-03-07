Ä°sviÃ§re'de korkutan deprem

Ä°sviÃ§re Sismoloji Merkezinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re 4,6 ÅŸiddetinde deprem meydana geldi

Ä°sviçre'nin Zürih kent merkezine 58 kilometre uzaklÄ±kta 4,6 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldi.Ä°sviçre Sismoloji Merkezinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, 4,6 büyüklüÄŸündeki depremin, yerel saate göre 21.12'de, Zürih kent merkezine 58 kilometre uzaklÄ±kta meydana geldiÄŸi bildirildi.Zürih dÄ±ÅŸÄ±nda ülkenin baÅŸkenti Bern'de de hissedilen depremde, can ve mal kaybÄ± yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±.