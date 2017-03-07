Donald Trump ve Netanyahu OrtadoÄŸu'daki tehditleri gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

ABD BaÅŸkanÄ± Trump ve Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu'nun yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine dair Beyaz Saray'dan aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'nun, telefon görüÅŸmesinde, "OrtadoÄŸu'da devam eden tehditlere nasÄ±l karÅŸÄ± konulacaÄŸÄ±nÄ±" ele aldÄ±klarÄ± bildirildi.Beyaz Saray'dan, iki lider arasÄ±ndaki telefon görüÅŸmesiyle ilgili yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yapÄ±ldÄ±.

Trump ile Netanyahu'nun, OrtadoÄŸu'da devam eden tehditler ve yüzleÅŸilmesi gereken sorunlarÄ± ele aldÄ±ÄŸÄ± belirtilen açÄ±klamada, ayrÄ±ca Netanyahu'nun Trump'a Kongredeki konuÅŸmasÄ±nÄ±n hemen baÅŸÄ±nda "antisemitizm" konusundaki sözlerinden dolayÄ± teÅŸekkür ettiÄŸi duyuruldu.