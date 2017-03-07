Ana Sayfa | DÃœNYA 07/03/2017 07:18

FlaÅŸ Ä°ran TÃ¼rkiye'ye ek charter seferlerine izin verdi

iran

Ä°ran ve TÃ¼rkiye turizm sektÃ¶rÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± yakÄ±ndan ilgilendiren ek charter seferleri talebi Tahran yÃ¶netimi tarafÄ±ndan onaylandÄ±

Konuyla ilgili AA muhabirine konuÅŸan Ä°ranlÄ± tur ÅŸirketi müdürü Narina Jandarmiyan, Ä°ran Sivil HavacÄ±lÄ±k Genel MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan kendilerine izin verildiÄŸini ve 16 Mart itibariyle Türkiye'ye ek charter uçak seferlerinin baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.Ek charter seferlerine izin verildiÄŸinin açÄ±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan perÅŸembe günü itibariyle bilet satÄ±ÅŸlarÄ±na baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirten Jandarmiyan, "Ek charter uçak seferleri 16 Mart günü baÅŸlayacak. (Sadece Tahran'dan) 30 bin kiÅŸinin Nevruz tatilinde Türkiye'ye gideceÄŸini öngörüyoruz." dedi.

Tarifeli veya indirimli seferler anlamÄ±na gelen charter uçuÅŸlarÄ±nÄ±n Tahran, Tebriz, Ä°sfahan, Åžiraz, MeÅŸhed ve Ahvaz kentlerinden 3 Nisan'a kadar devam edeceÄŸi belirtiliyor.Nevruz tatilinde hava ve karayoluyla Türkiye'nin çeÅŸitli kentlerini ziyaret edecek Ä°ranlÄ± turist sayÄ±sÄ±nÄ±n en az 250 bin kiÅŸi olmasÄ± bekleniyor.

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