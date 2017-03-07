BM, Kuzey Kore bÃ¶lgesel barÄ±ÅŸ ve istikrara zarar veriyor

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) tarafÄ±ndan Kuzey Kore'nin 4 balistik fÃ¼ze denemesi kÄ±nandÄ±

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM), Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kÄ±nadÄ±.BM Genel Sekreteri Antonio Gutterres, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "Bu tür eylemler BM Güvenlik Konseyi kararlarÄ±nÄ± ihlal ediyor ve bölgesel barÄ±ÅŸ ve istikrara zarar veriyor." ifadesini kullandÄ±.Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerini kÄ±nayan Guterres, bu ülkenin yönetimine daha fazla provokasyondan kaçÄ±nmasÄ± ve uluslararasÄ± yükümlülüklerini yerine getirmesi çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.ABD ve Japonya, Kuzey Kore'nin 4 balistik füze denemesinin ardÄ±ndan BM Güvenlik Konseyine acil toplanma çaÄŸrÄ±sÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilcisi Ja Song Nam ise BM Güvenlik Konseyine gönderdiÄŸi mektupta, Kore YarÄ±madasÄ±'nda "nükleer savaÅŸÄ±n eÅŸiÄŸine gelindiÄŸi" ve ABD ile Güney Kore'nin yürüttüÄŸü ortak askeri tatbikatlarÄ±n Kore YarÄ±madasÄ± ve KuzeydoÄŸu Asya'yÄ± "nükleer felakete" sürükleyebileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.Kuzey Kore'ye nükleer faaliyetleri nedeniyle füze denemesi yapmasÄ±nÄ± yasaklayan BM Güvenlik Konseyi, 2006 yÄ±lÄ±ndan bu yana nükleer faaliyetleri dolayÄ±sÄ±yla bu ülkeye yaptÄ±rÄ±mlar uyguluyor.