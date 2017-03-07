Ana Sayfa | DÃœNYA 07/03/2017 12:32

Koku uzmanÄ± kÃ¶pek bir trene gizlenmiÅŸ 280 bin euro buldu

koku uzmanÄ± kÃ¶pek

Koku uzmanÄ± kÃ¶pek 'Cash', LÃ¼ksemburg'da bir trende gizlenmiÅŸ en az 280 bin euro bulunmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±

Geçen hafta içerisinde yapÄ±lan narkotik operasyonunda, Cash polisleri önce üzerinde 50 bin euro bulunan bir kiÅŸiye, daha sonra da içinde 236 bin eurodan fazla para bulunan bir valize yönlendirdi.Cash'in bulduÄŸu paralara el konuldu ve üzerinde para bulunan kiÅŸi ile valizin sahibi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Lüksemburg yasalarÄ± kapsamÄ±nda, 10 bin euronun üzerindeki nakit taÅŸÄ±yan kiÅŸilerin bunu beyan etmeleri gerekiyor.Söz konusu kiÅŸilerin neden bu kadar yüklü miktarda nakit taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± açÄ±klanmadÄ±.

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