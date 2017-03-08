Ana Sayfa | DÃœNYA 08/03/2017 07:56

Wall Street'in sembolÃ¼ bronz boÄŸanÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na korkusuz kÄ±z heykeli dikildi

Wall Street

DÃ¼nya KadÄ±nlar gÃ¼nÃ¼ nedeniyle, cinsiyet eÅŸitliÄŸine ve kadÄ±n yÃ¶netici sayÄ±sÄ±nÄ±n azlÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekmek iÃ§in dÃ¼nya borsasÄ±nÄ±n kalbi Wall Street'in semboli bronz boÄŸaya meydan okuyan "korkusuz kÄ±z" heykeli dikildi

DünyanÄ±n en büyük varlÄ±k yönetim ÅŸirketlerinden State Street Global Advisors (SSGA), New York BorsasÄ±'nÄ±n önündeki devasa ikonik bronz boÄŸanÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na kadÄ±n yönetici sayÄ±sÄ±nÄ±n azlÄ±ÄŸÄ± ve cinsiyet eÅŸitliÄŸinin vurgulanmasÄ± amacÄ±yla "korkusuz kÄ±z" adÄ± verilen küçük kÄ±z heykeli diktirdi.

Åžirketten yapÄ±lan açÄ±klamada, kadÄ±nlarÄ±n gücüne ve liderliÄŸin önemine vurgu yapÄ±lmak istendiÄŸi ifade edildi.AçÄ±klamada görüÅŸlerine yer verilen SSGA CEO'su Ron O'Hanley, araÅŸtÄ±rmalarÄ±n cinsiyet eÅŸitliÄŸi ve çeÅŸitliliÄŸin olduÄŸu ÅŸirketlerin daha güçlü finansal performans gösterdiÄŸini ortaya koyduÄŸunu bildirdi.

AyrÄ±ca bu ÅŸirketlerde daha az rüÅŸvet, yolsuzluk ve hissedar kavgalarÄ± olduÄŸunu belirten O'Hanley, ÅŸirketlerin kadÄ±n yönetici ve çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rmak için somut adÄ±mlar atmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.

"Charging Bull" adÄ± verilen Wall Street'in bronz boÄŸasÄ±, 1989 yÄ±lÄ±nda Ä°talyan heykeltÄ±raÅŸ Arturo Di Modica tarafÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Alman Bild gazetesi politika editÃ¶rÃ¼ 'yeni dÃ¼nya dÃ¼zeni'nin fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±

Alman Bild gazetesinin politika editÃ¶rÃ¼ Julian RÃ¶pcke, Antalya'da dÃ¼n Ã¼Ã§lÃ¼ gÃ¼venlik zirvesinde toplanan ABD- Rusya ve TÃ¼rkiye'nin Genelkurmay BaÅŸkanlarÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸarak, 'Yeni dÃ¼nya dÃ¼zeni' yorumunda bulundu.

estetik ameliyat

Estetik ameliyat sonrasÄ± 45 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Kolombiya basÄ±nÄ±nda yer alan bir habere gÃ¶re son 2 yÄ±lda estetik yaptÄ±ran 45 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

gergedan

Ã–nce avladÄ±lar sonra para iÃ§in boynuzunu kestiler

Fransa'daki hayvanat bahÃ§esinde yaÅŸayan beyaz gergedan kaÃ§ak avcÄ±lar tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Polis olayÄ±n ardÄ±ndan hayvanÄ±n boynuzlarÄ±ndan birinin kesildiÄŸini sÃ¶yledi