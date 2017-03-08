Alman Bild gazetesi politika editÃ¶rÃ¼ 'yeni dÃ¼nya dÃ¼zeni'nin fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±

Alman Bild gazetesinin politika editÃ¶rÃ¼ Julian RÃ¶pcke, Antalya'da dÃ¼n Ã¼Ã§lÃ¼ gÃ¼venlik zirvesinde toplanan ABD- Rusya ve TÃ¼rkiye'nin Genelkurmay BaÅŸkanlarÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸarak, 'Yeni dÃ¼nya dÃ¼zeni' yorumunda bulundu.

Alman Bild gazetesinin politika editöründen çarpÄ±cÄ± bir paylaÅŸÄ±m geldi. Julian Röpcke Twitter hesabÄ±ndan 'Yeni dünya düzeni' yorumuyla Antalya'daki 3'lü zirvenin fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. Dün Antalya'da Türkiye, Rusya ve ABD Genelkurmay baÅŸkanlarÄ± bir araya geldi. 3'lü zirvede Suriye meselesi öncelikli olarak görüÅŸüldü. Bu zirve dünya medyasÄ± tarafÄ±ndan ilgiyle karÅŸÄ±landÄ±.Bild'in politika uzmanÄ± Julian Röpcke sosyal medya hesabÄ±ndan Almanya'nÄ±n yer almadÄ±ÄŸÄ± 3'lü zirvenin fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸarak tek cümleyle net bir analiz yapmÄ±ÅŸ oldu:

Ä°ÅŸte gazetecinin 'yeni dünya düzeni' dediÄŸi o fotoÄŸraf: