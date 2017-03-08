Ana Sayfa | DÃœNYA 08/03/2017 13:23

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel Nazi benzetmesiyle ilgili konuÅŸtu

Gabriel

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel, TÃ¼rkiye hÃ¼kÃ¼meti ile yaÅŸanan son geliÅŸmeler hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Almanya'ya giden Türkiye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu ile yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸme sonrasÄ± medya mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Gabriel, "Bugün gerçekleÅŸtirdiÄŸimiz buluÅŸma samimi ve dostça olduÄŸu kadar, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sorun nedeniyle aynÄ± zamanda tartÄ±ÅŸmalÄ± ve zordu." dedi.

Bu görüÅŸme öncesi Hamburg'daki Türk BaÅŸkonsolosluÄŸu'nun rezidansÄ±nda Türk vatandaÅŸlarÄ±na konuÅŸan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ÇavuÅŸoÄŸlu, sistematik bir engelleme ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduklarÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Alman hükümetnin güvenlik gerekçesiyle yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± miting iptallerini, "Nazi dönemi uygulamalarÄ±na" benzetmiÅŸti.

Gabriel, ÇavuÅŸoÄŸlu ile görüÅŸmesi sÄ±rasÄ±nda, Nazi dönemi benzetmesi yapmanÄ±n yasak olduÄŸunu açÄ±kça ifade ettiÄŸini belirterek ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Derin görüÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±za karÅŸÄ±n, diyalog kurmaktan baÅŸka bir alternatifimiz yok. Ancak bu yolla yeniden normal ve dostane bir iliÅŸkiye geri dönebiliriz. Ä°liÅŸkilerimizin iyi olduÄŸu günleri hatÄ±rlamamÄ±z çok önemli çünkü ÅŸu an aramÄ±zda bir gerilim yaÅŸanÄ±yor."

Gabriel, kendisinin ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ÇavuÅŸoÄŸlu'nun, Almanya ve Türkiye iliÅŸkilerinin kalÄ±cÄ± bir zarar görmesinin iki ülkenin de zararÄ±na olduÄŸu konusunda mutabÄ±k olduklarÄ±nÄ± da açÄ±kladÄ±.

"Almanya'nÄ±n sistematik Türkiye karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±"

Türkiye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel ile yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmeye iliÅŸkin bir açÄ±klama yapmadÄ±. GörüÅŸme öncesi ise Hamburg'daki Türk BaÅŸkonsolosluÄŸu'nun rezidansÄ±nda Türk vatandaÅŸlarÄ±na seslendi ve ÅŸunlarÄ± söyledi:

"20 yÄ±ldÄ±r çalÄ±ÅŸan salonu, ÅŸimdi kapattÄ±lar, bu zamana kadar neredeydiniz? Bu sistematik bir engellemedir. Almanya her zaman dost gördüÄŸümüz, dost görmek istemediÄŸimiz bir ülkedir ama Almanya'nÄ±n sistematik Türkiye karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±za yaptÄ±ÄŸÄ± baskÄ±, dostluÄŸumuza yakÄ±ÅŸmaz.

"Bize insan haklarÄ± ve demokrasi gibi konularda ders vermeye kalkmayÄ±n," diyerek Almanya hükümetine seslenen ÇavuÅŸoÄŸlu, isteyen siyasetçilerin Almanya'dan, Ä°sveç'ten gelip Türkiye'deki vatandaÅŸlarÄ±yla buluÅŸabileceÄŸini, bunun demokrasinin gereÄŸi olduÄŸunu ifade ederek, "Engellemeler baÄŸlarÄ±mÄ±zÄ± koparamaz" dedi.

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