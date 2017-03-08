Ana Sayfa | DÃœNYA 08/03/2017 13:27

AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± parti liderinden TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri

Geert Wilders

Hollanda'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, TÃ¼rkiye'nin Lahey BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã¶nÃ¼nde TÃ¼rkÃ§e ve Hollandaca "Uzak dur, bu bizim Ã¼lkemiz" yazÄ±lÄ± pankart aÃ§tÄ±

PW lideri Wilders, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Türkiye'de halk oylamasÄ±na sunulan yeni anayasanÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ±na daha fazla güç verdiÄŸini belirterek "Türk bakanlarÄ±n Hollanda'ya gelip bizim ülkemizde böyle bir rejim için lobi yapmasÄ±na izin veremeyiz." ifadelerini kullandÄ±.

Hollanda hükümetinin etkinliÄŸi engellenmekte çok etkisiz davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu'nun konuÅŸmasÄ±nÄ±n neden engellenmediÄŸini hala anlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Wilders, Türk bakanlarÄ±n 16 Nisan'da yapÄ±lacak referanduma kadar geçici süreyle "istenmeyen adam" ilan edilmesini istedi.

ÇavuÅŸoÄŸlu'nun cumartesi günü Hollanda'ya gelmesi durumunda ülkeye girmesine izin verilmeyip Türk büyükelçiyle tekrar ülkesine gönderilmesi gerektiÄŸini ileri süren Wilders, "BurasÄ± bizim ülkemiz. Türk bakanlarÄ±nÄ± lobi yapmasÄ± için ülkemizde kabul etmiyoruz." dedi.

Wilders, Türk bakanlarÄ±n referandum kampanyasÄ±nÄ± Türkiye'de yapmalarÄ± gerektiÄŸini savunarak, "Bana göre, Hollanda'da çifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± olan kiÅŸilerin ülkemizde seçimlere katÄ±lma hakkÄ±na zaten sahip olmamasÄ± gerekir." ifadesini kullandÄ±.

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