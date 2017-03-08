Putin'den ilginÃ§ 8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ kutlamasÄ±

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, 8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutladÄ±

Televizyonlarda yayÄ±nlanan 8 Mart mesajÄ±nda, kadÄ±nlarÄ±n aileleri, çocuklarÄ± ve torunlarÄ± için gösterdiÄŸi özenin ‘tatil nedir bilmediÄŸini' belirten Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, KadÄ±nlar Günü'nü ÅŸu ifadelerle kutladÄ±:

"Bu tatil gününde bile kadÄ±nlar her ÅŸeye raÄŸmen iÅŸleri peÅŸinde koÅŸuyor, her ÅŸeyi zamanÄ±nda yapabiliyorlar. BunlarÄ±n hepsini nasÄ±l yapabildiÄŸinizi sÄ±klÄ±kla düÅŸünüyoruz."

KONSTANTIN BALMONT'UN DÄ°ZELERÄ°NÄ° OKUDU

"Fakat en önemlisi, sizi seviyor ve size deÄŸer veriyoruz." diye devam eden Putin, Konstantin Balmont'un ÅŸu dizelerini okuyarak sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"KADIN AÇILAN GÖZLERÄ°MÄ°ZÄ°N MUTLULUÄžUDUR"

"KadÄ±n, doÄŸduÄŸumuzda bizimledir / KadÄ±n, son nefesimizde bizimledir / KadÄ±n, savaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bayraÄŸÄ±mÄ±z olur / KadÄ±n, açÄ±lan gözlerimizin mutluluÄŸudur.

"KADINLARIN DAHA SIK GÜLMELERÄ° Ä°ÇÄ°N HER ÅžEYÄ° YAPACAÄžIZ"

KadÄ±nda aradÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her ÅŸeyi buluruz: Hem ilham hem de teselli. Bu dünyayÄ± güzelliÄŸiniz, yaÅŸam enerjinizle dolduruyorsunuz. SevdiÄŸimiz kadÄ±nlarÄ±n, ilgiyle çevrelenmeleri ve daha sÄ±k gülmeleri için her ÅŸeyi yapacaÄŸÄ±z."