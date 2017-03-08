Schwarzenegger'den ilginÃ§ aÃ§Ä±klama sanÄ±rÄ±m Trump bana aÅŸÄ±k

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z Schwarzenegger, 'Ã‡Ä±rak' isimli televizyon programÄ± nedeniyle ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile aralarÄ±nda yaÅŸananlar hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Washington DC merkezli radyo kanalÄ± Sirius XM'in yayÄ±nÄ±na katÄ±lan Schwarzenegger, Trump'Ä±n yerine sunduÄŸu 'The New Celebrity Apprentice' programÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra çÄ±kan tartÄ±ÅŸmalara dair sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.

Trump'Ä±n aralarÄ±ndaki tartÄ±ÅŸmayÄ± Beyaz Saray'da da sürdürmesi hakkÄ±nda "Sizce Trump neden size bu kadar takÄ±ntÄ±lÄ±? Niye Twitter'da sürekli sizin hakkÄ±nÄ±zda konuÅŸuyor?" ÅŸeklindeki soruya, ünlü oyuncu "SanÄ±rÄ±m bana aÅŸÄ±k" diye cevap verdi.

Spikerin, "Sizce sebebi bu mu? Trump ile uzun bir geçmiÅŸiniz var" ifadesine ise Schwarzenegger, "Evet, sanÄ±rÄ±m öyle" diyerek karÅŸÄ±lÄ±k verdi