Ana Sayfa | DÃœNYA 08/03/2017 15:07

FlaÅŸ iddia DEAÅž lideri Ebubekir el BaÄŸdadi kaÃ§tÄ± mÄ±

BaÄŸdadi

Reuters haber ajansÄ±nÄ±n geÃ§tiÄŸi habere gÃ¶re DEAÅž lideri Ebubekir el BaÄŸdadi Musul'dan kaÃ§tÄ±

ABD'li ve IraklÄ± yetkililer, BaÄŸdadi'nin çatÄ±ÅŸmalarÄ±n yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Musul'u terk ederek çöldeki DEAÅž sempatizanÄ± köylerde siviller arasÄ±nda saklanmaya gittiÄŸini öne sürdü.Habere göre, ABD ve Irak'taki istihbarat kaynaklarÄ±, örgütün lider kadrosundan resmi bir mesaj yayÄ±mlanmamasÄ± ve Musul'daki toprak kaybÄ±nÄ±n BaÄŸdadi'nin kentten ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ettiÄŸini belirtti.

Ajansa konuÅŸan kaynaklar, BaÄŸdadi'nin bulunmasÄ± zor bir hedef olduÄŸunu, bazen 24 saat içinde olmak üzere sÄ±k sÄ±k yer deÄŸiÅŸtirdiÄŸini ifade etti.

KaynaklarÄ±n BaÄŸdadi'nin izini sürme çabalarÄ±ndan çÄ±kardÄ±klarÄ± sonuçlara göre, BaÄŸdadi çatÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± kentlerdeki askeri kÄ±ÅŸlalarda bulunmak yerine, çöldeki köylerde örgüte sempati duyan siviller arasÄ±nda saklanÄ±yor.

 

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Schwarzenegger

Schwarzenegger'den ilginÃ§ aÃ§Ä±klama sanÄ±rÄ±m Trump bana aÅŸÄ±k

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z Schwarzenegger, 'Ã‡Ä±rak' isimli televizyon programÄ± nedeniyle ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile aralarÄ±nda yaÅŸananlar hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yaptÄ±

putin

Putin'den ilginÃ§ 8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ kutlamasÄ±

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, 8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutladÄ±

Geert Wilders

AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± parti liderinden TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri

Hollanda'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, TÃ¼rkiye'nin Lahey BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã¶nÃ¼nde TÃ¼rkÃ§e ve Hollandaca "Uzak dur, bu bizim Ã¼lkemiz" yazÄ±lÄ± pankart aÃ§tÄ±