FlaÅŸ iddia DEAÅž lideri Ebubekir el BaÄŸdadi kaÃ§tÄ± mÄ±

Reuters haber ajansÄ±nÄ±n geÃ§tiÄŸi habere gÃ¶re DEAÅž lideri Ebubekir el BaÄŸdadi Musul'dan kaÃ§tÄ±

ABD'li ve IraklÄ± yetkililer, BaÄŸdadi'nin çatÄ±ÅŸmalarÄ±n yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Musul'u terk ederek çöldeki DEAÅž sempatizanÄ± köylerde siviller arasÄ±nda saklanmaya gittiÄŸini öne sürdü.Habere göre, ABD ve Irak'taki istihbarat kaynaklarÄ±, örgütün lider kadrosundan resmi bir mesaj yayÄ±mlanmamasÄ± ve Musul'daki toprak kaybÄ±nÄ±n BaÄŸdadi'nin kentten ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ettiÄŸini belirtti.

Ajansa konuÅŸan kaynaklar, BaÄŸdadi'nin bulunmasÄ± zor bir hedef olduÄŸunu, bazen 24 saat içinde olmak üzere sÄ±k sÄ±k yer deÄŸiÅŸtirdiÄŸini ifade etti.

KaynaklarÄ±n BaÄŸdadi'nin izini sürme çabalarÄ±ndan çÄ±kardÄ±klarÄ± sonuçlara göre, BaÄŸdadi çatÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± kentlerdeki askeri kÄ±ÅŸlalarda bulunmak yerine, çöldeki köylerde örgüte sempati duyan siviller arasÄ±nda saklanÄ±yor.