ABD'de kadÄ±nlar toplumsal eÅŸitsizliÄŸe karÅŸÄ± Beyaz Saray'a yÃ¼rÃ¼dÃ¼

ABD'nin baÅŸkenti Washington DC'de toplanan kalabalÄ±k grup 8 Mart DÃ¼nya kadÄ±nlar gÃ¼nÃ¼ iÃ§in yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaptÄ±

8 Mart Dünya KadÄ±nlar Günü dolayÄ±sÄ±yla ABD'nin baÅŸkenti Washington DC'de toplanan kalabalÄ±k, kadÄ±n haklarÄ± ve toplumsal eÅŸitsizliÄŸe vurgu yaptÄ±klarÄ± "KadÄ±nlar Olmadan Bir Gün" baÅŸlÄ±klÄ± eylem kapsamÄ±nda Freedom Plaza'dan Beyaz Saray'Ä±n önüne kadar yürüdü.Dünya genelinde 8 Mart Dünya KadÄ±nlar Günü dolayÄ±sÄ±yla düzenlenen eylemlerin ABD ayaÄŸÄ±nda, birçok kentte "KadÄ±nlar Olmadan Bir Gün" baÅŸlÄ±klÄ± gösteriler düzenlendi. BaÅŸkent Washington DC'de de Freedom Plaza'dan baÅŸlayan yürüyüÅŸlerini Beyaz Saray'Ä±n önünde noktalayan kalabalÄ±k, kadÄ±n haklarÄ± konusunda daha fazla farkÄ±ndalÄ±k çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.AralarÄ±nda farklÄ± toplumsal kesimlerin temsilcilerinin de bulunduÄŸu yüzlerce kiÅŸi, ellerinde kadÄ±n haklarÄ±na ve toplumsal eÅŸitsizliÄŸe iÅŸaret eden pankartlarla eylemlerini gerçekleÅŸtirdi. OlaysÄ±z geçen yürüyüÅŸ Beyaz Saray'Ä±n önünde son bulurken, katÄ±lÄ±mcÄ±lar taleplerini sloganlarla dile getirdiler.AA muhabirine konuÅŸan 28 yaÅŸÄ±ndaki AmerikalÄ± saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanÄ± Dani Murphy, "KadÄ±nlara desteÄŸimi göstermek için buradayÄ±m. Özellikle çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± milyonlarca kadÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehlikeye atÄ±yor ve buna karÅŸÄ± sesimizi yükseltmemiz ahlaki bir zorunluluk." ÅŸeklinde konuÅŸtu. Kendisi gibi farklÄ± ÅŸehirlerden gelen çok sayÄ±da kiÅŸinin olduÄŸunu söyleyen Murphy, kadÄ±nlara daha iyi koÅŸullarda çalÄ±ÅŸma imkanÄ± sunulmasÄ±nÄ±n önemine vurgu yaptÄ±.Öte yandan ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "ABD'de ve dünya genelindeki kadÄ±nlarÄ±n, oynadÄ±klarÄ± kritik roller sebebiyle onurlandÄ±rÄ±lmasÄ±" çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu ve 8 Mart Dünya KadÄ±nlar Günü'nü kutladÄ±.