BMGK'dan Kuzey Kore Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± daha ileri Ã¶nlemler alÄ±nabilir

BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi tarafÄ±ndan Kuzey Kore'nin balistik fÃ¼ze denemeleri kÄ±nandÄ±

BM Güvenlik Konseyi, balistik füze denemeleri nedeniyle Kuzey Kore'yi kÄ±nayarak, bu ülkeye karÅŸÄ± daha ileri önlemler alÄ±nabileceÄŸi uyarÄ±sÄ± yaptÄ±.BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'nin 5 Mart'taki füze denemeleri üzerine acil olarak toplandÄ±. KapalÄ± gerçekleÅŸen oturumda BM Genel Sekreteri'nin Siyasi Ä°ÅŸlerden Sorumlu yardÄ±mcÄ±sÄ± Jeffrey Feltman üyelere brifing verdi.

ToplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gazetecilere açÄ±klama yapan BMGK BaÅŸkanÄ± Ä°ngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, füze denemelerinin gerilimi artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, BMGK'nÄ±n tüm üye ülkelerden Kuzey Kore'ye yönelik yaptÄ±rÄ±m kararlarÄ±nÄ± titiz bir ÅŸekilde uygulamalarÄ±nÄ± istediÄŸini söyledi.

"Güney Kore'yi yalnÄ±z bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z"

BMGK BaÅŸkanÄ± Rycroft'un ardÄ±ndan ABD, Japonya ve Güney Kore'nin BM temsilcileri birlikte gazetecilere açÄ±klama yaptÄ±.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Kuzey Kore'nin eylemleri nedeniyle tüm ülkelerin tehdit altÄ±nda olduÄŸunu ifade ederek herkesin bu tehdide karÅŸÄ± dayanÄ±ÅŸma içinde olmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

Kuzey Kore'nin 2016 yÄ±lÄ±nda 2 nükleer deneme, 24 kez de balistik füze denemesi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Haley, "Kuzey Kore'nin bu füze denemeleri karÅŸÄ±sÄ±nda bölgeye füze savunma sistemi konuÅŸlandÄ±rmamamÄ±z için tek bir neden söyleyin? Müttefikimiz Güney Kore'yi orada tek baÅŸÄ±na bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z." dedi.

"ArtÄ±k yeter"

Japonya'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Koro Bessho da Kuzey Kore'nin eylemlerinin kabul edilemeyeceÄŸini vurgulayarak, "Kuzey Kore'nin Japonya yönüne füze atmaya hakkÄ± yok. Biz barÄ±ÅŸçÄ±l bir ülkeyiz, kimseye karÅŸÄ± düÅŸmanca tutumumuz yok. ArtÄ±k yeter." dedi.