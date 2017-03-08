YetiÅŸtirme yurdunda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ± Ã§ok sayÄ±da Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ± var

Guatemala'da bir yetiÅŸtirme yurdunda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Olay sonucunda 19 kiÅŸi yaralandÄ±

Guatemala Ä°tfaiye Sözcüsü Mario Cruz, yerel medyaya yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, baÅŸkent Guatemala yakÄ±nlarÄ±nda bir yetiÅŸtirme yurdunda çÄ±kan yangÄ±nda 19 kiÅŸinin cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. YangÄ±n söndürme çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sürdüÄŸünü söyleyen Cruz, yaklaÅŸÄ±k 24 yaralÄ±nÄ±n tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. YangÄ±nÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± yetiÅŸtirme yurdu daha önce de aÅŸÄ±rÄ± kalabalÄ±k olmasÄ±, istismar ve firar iddialarÄ±yla gündeme gelmiÅŸti.