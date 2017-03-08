Ana Sayfa | DÃœNYA 08/03/2017 21:36

YetiÅŸtirme yurdunda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ± Ã§ok sayÄ±da Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ± var

yetiÅŸtirme yurdu yangÄ±n

Guatemala'da bir yetiÅŸtirme yurdunda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Olay sonucunda 19 kiÅŸi yaralandÄ±

Guatemala Ä°tfaiye Sözcüsü Mario Cruz, yerel medyaya yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, baÅŸkent Guatemala yakÄ±nlarÄ±nda bir yetiÅŸtirme yurdunda çÄ±kan yangÄ±nda 19 kiÅŸinin cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. YangÄ±n söndürme çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sürdüÄŸünü söyleyen Cruz, yaklaÅŸÄ±k 24 yaralÄ±nÄ±n tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. YangÄ±nÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± yetiÅŸtirme yurdu daha önce de aÅŸÄ±rÄ± kalabalÄ±k olmasÄ±, istismar ve firar iddialarÄ±yla gündeme gelmiÅŸti. 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Bogoslof yanardaÄŸÄ±

Bogoslof yanardaÄŸÄ± faaliyete geÃ§ti hava trafiÄŸi etkilenebilir

Alaska Volkan GÃ¶zlem Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Anchorage kentinin bin 368 kilometre gÃ¼neybatÄ±sÄ±nda bulunan Bogoslof yanardaÄŸÄ±nÄ±n kÃ¼l pÃ¼skÃ¼rtmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi

Guatemala

YetiÅŸtirme yurdunda Ã§Ä±kan yangÄ±nda 19 kÄ±z Ã¶ÄŸrenci hayatÄ±nÄ± kaybetti

Orta Amerika Ã¼lkesi Guatemala'nÄ±n baÅŸkenti Guatemala kenti yakÄ±nlarÄ±nda, bir Ã§ocuk sÄ±ÄŸÄ±nma evinde Ã§Ä±kan yangÄ±nda en az 19 kÄ±z Ã§ocuÄŸu hayatÄ±nÄ± kaybetti

BM GÃ¼venlik Konseyi

BMGK'dan Kuzey Kore Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± daha ileri Ã¶nlemler alÄ±nabilir

BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi tarafÄ±ndan Kuzey Kore'nin balistik fÃ¼ze denemeleri kÄ±nandÄ±