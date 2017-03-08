YetiÅŸtirme yurdunda Ã§Ä±kan yangÄ±nda 19 kÄ±z Ã¶ÄŸrenci hayatÄ±nÄ± kaybetti

Orta Amerika Ã¼lkesi Guatemala'nÄ±n baÅŸkenti Guatemala kenti yakÄ±nlarÄ±nda, bir Ã§ocuk sÄ±ÄŸÄ±nma evinde Ã§Ä±kan yangÄ±nda en az 19 kÄ±z Ã§ocuÄŸu hayatÄ±nÄ± kaybetti

Guatemala itfaiye teÅŸkilatÄ± sözcüsü Mario Cruz yerel medyaya yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada 19 kiÅŸinin bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, itfaiye ekiplerinin halen kÄ±smen devam eden yangÄ±nÄ± söndürmeye çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. 38 kiÅŸinin ise yanÄ±klar nedeniyle tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, bazÄ±larÄ±nÄ±n durumunun ciddi olduÄŸu belirtildi.

YangÄ±nÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±n daha önce aÅŸÄ±rÄ± kalabalÄ±k olmasÄ±, çocuklarÄ±n kaçmasÄ± ve istismar edildikleri iddiasÄ± gerekçesiyle eleÅŸtirilerin hedefinde olduÄŸu belirtildi.

Polis yetkilileri, yangÄ±na yetimhanedeki çocuklarÄ±n neden olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. Emniyet Müdürü Nery Ramos, genellikle istismar edilmiÅŸ ya da kimsesiz çocuklarÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± devlete ait yetimhanede ölenlerin tamamÄ±nÄ±n kÄ±z çocuklarÄ± olduÄŸunu bildirdi.

Yerel medyadaki haberlere göre 400 kiÅŸi kapasiteli yetimhanede 500 çocuk kalmaktaydÄ±. Yerel saatle sabah saatlerinde yanan yetimhane, dün gece yer yetersizliÄŸi nedeniyle çÄ±kan kavga sonucu polis baskÄ±nÄ±na uÄŸramÄ±ÅŸ, bu sÄ±rada 60 çocuk yurttan kaçmÄ±ÅŸtÄ±.18 yaÅŸÄ±n altÄ±ndaki çocuklarÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± yurtta çocuklarÄ±n, çete ve organize suç örgütlerince de sÄ±klÄ±kla hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.