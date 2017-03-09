Ana Sayfa | DÃœNYA 09/03/2017 12:57

Netanyahu destek verdi Ä°srail'de ezan yasaÄŸÄ±na ilk onay geldi


Ä°srail'in tÃ¼m dini inanÃ§lara yÃ¶nelik sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ tasarÄ±ya gÃ¶re, saat 23.00-07.00 arasÄ±nda hoparlÃ¶r kullanmasÄ± yasaÄŸÄ± iÃ§in karar alÄ±ndÄ±.

TasarÄ±nÄ±n bir haline göre, bütün inanç merkezlerine saat 23:00 ve 07:00 arasÄ±nda hoparlör kullanmasÄ± yasaÄŸÄ± getiriliyor. DiÄŸer tasarÄ±da ise gün boyunca yüksek sesle ‘rahatsÄ±z edebileceÄŸi tahmin edilen’ herhangi bir ÅŸekilde hoparlörün kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ± yer alÄ±yor.Az bir farkla iki farklÄ± tasarÄ±nÄ±n parlamentodan geçmesine Arap milletvekilleri tasarÄ±yÄ± yÄ±rtarak tepki gösterdi. Bir sonraki yasama sürecine kadar iki taslaÄŸÄ±n birbiriyle uyumlu hale getirilmesi istendi.TasarÄ±nÄ±n yasalaÅŸmasÄ± için üç kez onaylanmasÄ± gerekiyor.

NETANYAHU: DESTEKLÄ°YORUM

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu, kabinesi tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan taslaÄŸÄ± destekleÄŸini KasÄ±m ayÄ±nda duyurmuÅŸtu.Netanyahu, yasa teklifi ile ilgili kamuoyuna yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “tüm çevrelerden gürültü konusunda ÅŸikayet alÄ±yorum” ifadesini kullandÄ±.Netanyahu’nun açÄ±klamasÄ±na ve tasarÄ±ya Arap dünyasÄ±ndan sert tepkiler gelmiÅŸti.Ä°srail Devleti’nin yaklaÅŸÄ±k yüzde 17.5’ini Arap nüfus oluÅŸturuyor. Ezan yasaÄŸÄ±na dünyadan tepki gelmeye baÅŸladÄ±. TasarÄ±ya karÅŸÄ± sesini ilk yükselten Ürdün oldu. Ürdünlü yetkililer, Ä°srail’de ezan sesinin kÄ±sÄ±lmasÄ±nÄ±n bir insan hakkÄ± olan din özgürlüÄŸünü ihlal ettiÄŸini belirterek, tasarÄ±nÄ±n kanunlaÅŸmasÄ± halinde iki ülke arasÄ±ndaki barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±nÄ±n tehlikeye gireceÄŸini ifade ettiler.

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