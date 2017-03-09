Ebubekir BaÄŸdadi'nin saklandÄ±ÄŸÄ± yer ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Son iddiaya gÃ¶re terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž lideri Ebubekir BaÄŸdadi'nin Irak-Suriye arasÄ±ndaki bir bÃ¶lgede saklandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Irak'ta AltÄ±n Güç diye adlandÄ±rÄ±lan anti terör timi komutanlarÄ±ndan Tümgeneral FazÄ±l Bervari, terör örgütü DEAÅž lideri Ebubekir BaÄŸdadi'nin Irak-Suriye arasÄ±ndaki bir bölgede saklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

"5 ÜST DÜZEY YÖNETÄ°CÄ°YLE BÄ°RLÄ°KTE SINIRDA SAKLANIYOR"

Bervari, "Elimizdeki istihbarat bilgilerine göre BaÄŸdadi ve örgütün 5 üst düzey yöneticisi Irak-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda saklanÄ±yor." dedi.

YER ALTINDA GÄ°ZLENÄ°ÄžÄ° Ä°DDÄ°ASI

BaÄŸdadi'nin Musul'u kurtarma operasyonunun baÅŸlamasÄ±ndan sonra, kenti terk ettiÄŸini savunan Bervari, örgüt liderinin ÅŸu anda yer altÄ±nda gizlendiÄŸini ileri sürdü.

"MÄ°LÄ°TANLARIN SAVAÅž MORALÄ° KALMADI"

DEAÅž'Ä±n Irak'taki son kalesi konumundaki Musul'un tamamen kurtarÄ±lmasÄ±nÄ±n yakÄ±n olduÄŸunu da söyleyen Bervari, "Askeri operasyon sonucunda çok iyi bir ilerleme kaydedildi. DEAÅž kÄ±sa süre zarfÄ±nda bitecek. MilitanlarÄ±n savaÅŸacak morali kalmadÄ±." diye konuÅŸtu.

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nda (Pentagon) gazetecilere konuÅŸan ABD Savunma Ä°stihbarat AjansÄ± yetkilisi, terör örgütü DEAÅž'Ä±n elebaÅŸÄ± Ebubekir el-BaÄŸdadi'nin hayatta olduÄŸunu ancak Musul operasyonu baÅŸlamadan ÅŸehri terk ettiÄŸini düÅŸündüklerini aktarmÄ±ÅŸtÄ±.

AdÄ± açÄ±klanmamak üzere telefon üzerinden sorularÄ± cevaplayan istihbarat yetkilisi, "Ebubekir el-BaÄŸdadi'nin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±yoruz. Nerede olduÄŸunu bilmiyorum ancak Musul'da olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Musul operasyonu baÅŸlamadan, Musul ve Telafer'i sarmadan önce ÅŸehri terk etmiÅŸ olabileceÄŸini düÅŸünüyoruz." demiÅŸti.