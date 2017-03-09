Donald Tusk itirazlara raÄŸmen yeniden AB Konseyi BaÅŸkanÄ± seÃ§ildi

Avrupa BirliÄŸi (AB) Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk yeniden baÅŸkan seÃ§ildi

Avrupa BirliÄŸi (AB) Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk, ülkesi Polonya'nÄ±n itirazÄ±na raÄŸmen ikinci dönem için tekrar baÅŸkan seçildi.AB ülkelerinin devlet ve hükümet baÅŸkanlarÄ±, iki günlük zirve için Brüksel'de toplandÄ±. Liderler, zirvenin baÅŸÄ±nda AB Konseyi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimini gerçekleÅŸtirdi. Görev süresi 31 MayÄ±s'ta dolacak olan mevcut baÅŸkan Tusk, ülkesi Polonya'nÄ±n itirazÄ±na raÄŸmen 1'e karÅŸÄ± 27 oyla yeniden seçildi.

2,5 yÄ±l daha aynÄ± görevi sürdürecek olan Tusk, yeniden seçilmesine iliÅŸkin açÄ±klamasÄ±nda, AB liderlerine "gösterdikleri güven" için teÅŸekkür ederek, "AB için elimden gelenin en iyisini yapacaÄŸÄ±m." dedi.

Daha önceki AB Konseyi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerde, oy birliÄŸiyle karar verilmesi yönünde görüÅŸ birliÄŸi vardÄ±.

AB Konseyi BaÅŸkanÄ±nÄ±n görevleri arasÄ±nda, toplantÄ±lara baÅŸkanlÄ±k etmek, toplantÄ±larda raporlar sunmak, AB içinde mutabakat saÄŸlanmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olmak ve AB'nin liderler seviyesinde dÄ±ÅŸ temsilini yapmak yer alÄ±yor.

Polonya itiraz etti

Seçim öncesi konuÅŸan Polonya BaÅŸbakanÄ± Beata Szydlo, onaylarÄ± olmadan bir PolonyalÄ±nÄ±n AB Konseyi BaÅŸkanÄ± seçilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, "Tüm fikirlere saygÄ± gösterilmeli. Polonya'nÄ±n görüÅŸlerine karÅŸÄ± gelenler Avrupa'yÄ± bölüyor. AB'nin temeli olan prensipleri savunacaÄŸÄ±z. Bizim mutabakatÄ±mÄ±z olmadan olmaz." demiÅŸti.

Ancak, baÅŸta Almanya ve Fransa olmak üzere AB ülkeleri Tusk'a arka çÄ±karak, Polonya'nÄ±n tek baÅŸÄ±na bir kararÄ± bloke edemeyeceÄŸini belirtmiÅŸti.

AB Konseyi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± öncesi merkez saÄŸ partisi VatandaÅŸlar Platformu (PO) üyesi olarak, 2007-2014 yÄ±llarÄ±nda Polonya BaÅŸbakanÄ± olarak görev yapmÄ±ÅŸtÄ±. 25 Ekim 2015'te yapÄ±lan seçimlerinde, iktidara gelen muhafazakar Adalet ve Hukuk Partisi (PiS), "ülkenin iç iÅŸlerine karÄ±ÅŸmakla" suçladÄ±klarÄ± Tusk'a tavÄ±r almÄ±ÅŸtÄ±.