DÃ¼nyanÄ±n en kilolu kadÄ±nÄ± 100 kilo verdi

MÄ±sÄ±rlÄ± kadÄ±n Ä°man Ahmed Abdulati 500 kilosu ile dÃ¼nyanÄ±n en kilolu kadÄ±nÄ±ydÄ±. Abdulati geÃ§irdiÄŸi mide ameliyatÄ± sonucunda100 kilo verdi

500 kiloluk aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±yla dünyanÄ±n en kilolu kadÄ±nÄ± olduÄŸu tahmin edilen Ä°man Ahmed Abdulati adlÄ± MÄ±sÄ±rlÄ± kadÄ±n, Hindistan'Ä±n Mumbai kentinde geçirdiÄŸi mide ameliyatÄ±yla 100 kilo verdi.Mumbai Saifee hastanesi yetkilileri, Abdulati'yi üç yÄ±l içinde 100 kilonun altÄ±na düÅŸürmeyi hedeflediklerini söyledi.Ailesi 36 yaÅŸÄ±ndaki Abdulati'nin ameliyat için 25 yÄ±l aradan sonra ilk kez evinden çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

DoÄŸduÄŸunda 5 kiloydu

Annesi ve kÄ±z kardeÅŸi tarafÄ±ndan bakÄ±lan Abdulati, 11 yaÅŸÄ±ndayken kilosunun birden artmasÄ± nedeniyle inme geçirmiÅŸ ve yataÄŸa mahkum olmuÅŸ.DoÄŸumunda fil hastalÄ±ÄŸÄ± teÅŸhisi konan Abdulati'nin saÄŸ kolu ve saÄŸ bacaÄŸÄ± tutmuyor.Ancak ameliyatÄ± gerçekleÅŸtiren cerrah Muffazal Lakdawala, BBC'ye daha önce Abdulati'nin kilolarÄ±nÄ±n lenf ödeminden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti.

Kaynak: BBC Türkçe