Ana Sayfa | DÃœNYA 10/03/2017 07:13

DÃ¼sseldorf'ta baltalÄ± kiÅŸi dehÅŸet saÃ§tÄ± yaralÄ±lar var

DÃ¼sseldorf

Almanya'nÄ±n DÃ¼sseldorf kentinde yaÅŸanan olayda bÃ¶lgede bulunan en bÃ¼yÃ¼k tren garÄ±nda baltalÄ± bir kiÅŸi Ã§evredekilere saldÄ±rdÄ±

SaldÄ±rÄ± sonucu 7 kiÅŸi yaralandÄ±, ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Düsseldorf polisi, 36 yaÅŸÄ±ndaki eski Yugoslavya kökenli ÅŸüphelinin psikolojik sorunlarÄ± olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.Kaçmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken bir köprüden aÅŸaÄŸÄ±ya atlayan ve aÄŸÄ±r yaralanan ÅŸüpheli halen hastanede tedavi görüyor.DiÄŸer yaralÄ±larÄ±n hayati tehlikeleri bulunmuyor ancak bu kiÅŸilerden birinin de aÄŸÄ±r yaralÄ± olduÄŸu belirtildi.

Gar çevresinde operasyon

Yerel saatle akÅŸam 21:00 sularÄ±nda düzenlenen saldÄ±rÄ±nÄ±n nedeni de bilinmiyor.SaldÄ±rÄ± sonrasÄ± gar bir süre kapatÄ±lÄ±rken, polis gar ve çevresinde operasyon baÅŸlattÄ±.Düsseldorf'taki ana tren garÄ± her gün 250 bin kiÅŸiye hizmet veriyor.Almanya bir süredir "olasÄ± terör saldÄ±rÄ±larÄ±" ihtimail nedeniyle alarm konumunda.Ülkede AralÄ±k ayÄ±nda baÅŸkent Berlin'de bir Noel pazarÄ±nda tÄ±rla düzenlenen saldÄ±rÄ±da 12 kiÅŸi ölmüÅŸtü. SaldÄ±rÄ±yÄ± IÅžÄ°D üstlenmiÅŸti.

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