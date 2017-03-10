MÄ±sÄ±r'da Kral 2. Ramses heykelinin parÃ§alarÄ± bulundu

MÄ±sÄ±r'Ä±n baÅŸkenti Kahire'de yapÄ±lan arkeolojik Ã§alÄ±ÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda Kral 2. Ramses'e ait olduÄŸu tahmin edilen heykelin parÃ§alarÄ±na ulaÅŸÄ±ldÄ±

MÄ±sÄ±r Tarihi Eserler BakanÄ± Halid Anani, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Kahire'nin doÄŸusunda eski Evn ÅŸehrinde bulunan Ayn eÅŸ-Åžems bölgesinde kazÄ±lar yapan MÄ±sÄ±rlÄ± ve Alman arkeologlarÄ±n, 2. Ramses TapÄ±naÄŸÄ±'nÄ±n yakÄ±nlarÄ±nda, eski MÄ±sÄ±r'Ä± yöneten 19’uncu aileye (M.Ö 1292 -1190) ait iki kral heykeli bulduÄŸunu belirtti.MÄ±sÄ±r Tarihi Eserler Kurumu BaÅŸkanÄ± Mahmud Afifi ise heykellerden birinin eski MÄ±sÄ±r’Ä± M.Ö. 1200 -1194 yÄ±llarÄ±nda yöneten Kral 2. Seti’ye ait olduÄŸunu kaydetti.Kral 2. Seti’nin heykelinin 80 santimetre uzunluÄŸundaki üst tarafÄ±nÄ±n çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Afifi, heykelin kireç taÅŸÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kralÄ±n yüz hatlarÄ±nÄ±n çok belirgin olduÄŸunu dile getirdi.Afifi, 2. Ramses’e ait olduÄŸu tahmin edilen diÄŸer heykelin ise 8 metre uzunluÄŸunda, kuvarsit taÅŸÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve zaman içinde epeyce yÄ±pranmÄ±ÅŸ olduÄŸunu ifade etti.Tarihi Eserler BakanÄ± Anani, bugün MÄ±sÄ±rlÄ± ve Alman arkeologlardan oluÅŸan heyetle birlikte Kahire’nin El-Matariyye bölgesinde heykellerin bulunduÄŸu eski Evn ÅŸehrine giderek kazÄ±larÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± alanda incelemede bulundu.i.