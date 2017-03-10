HavalimanÄ±nda baÅŸlayan grev nedeniyle 659 uÃ§uÅŸ iptal edildi

Almanyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Berlinâ€™deki havalimanlarÄ±nda baÅŸlayan grev nedeniyle uÃ§uÅŸlar durduruldu

Berlin Tegel ve Schönefeld HavaalanlarÄ±nda yer hizmeti çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n bugün yaptÄ±klarÄ± bir günlük uyarÄ± grevi, 659 uçuÅŸun iptal edilmesine neden oldu. YolcularÄ±n büyük bölümü önceden bilgilendirildiÄŸi için her iki havaalanÄ±nda da büyük oranda kaos yaÅŸanmadÄ±. Kimi yolcular ise greve raÄŸmen uçabileceÄŸi umuduyla havaalanlarÄ±na geldi.

TURÄ°ZMCÄ°LER ETKÄ°LENDÄ°

Cuma günkü grev nedeniyle Tegel HavaalanÄ±nda 455 uçuÅŸ iptal edilirken, kentin doÄŸu kesiminde bulunan Schönefeld HavaalanÄ±'nda ise 204 uçuÅŸ yapÄ±lamadÄ±. UyarÄ± grevinden en çok etkilenen ise Berlin Turizm FuarÄ± (ITB) nedeniyle kentte bulunan ve cuma günü dönüÅŸ planlayan turizmciler oldu.

Yer hizmeti sunanlarÄ±n sendikasÄ± ver.di ile iÅŸveren arasÄ±nda süren toplu sözleÅŸme görüÅŸmelerinden bir sonuç çÄ±kmayÄ±nca, sendika çalÄ±ÅŸanlarÄ±na uyarÄ± grevi yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmamasÄ±nÄ± sormuÅŸtu. YapÄ±lan oylamada sendika üyesi çalÄ±ÅŸanlarÄ±n yüzde 98'i uyarÄ± grevine destek verince, bir günlük iÅŸ bÄ±rakma eylemi de bugün gerçekleÅŸti. Grev cumartesi sabahÄ± saat 05.00’te sona erecek. Sendika yetkilileri toplu sözleÅŸme görüÅŸmelerinden sonuç alÄ±nmamasÄ± durumunda yine greve gidebileceklerini duyurdu.

FÄ°LM GALASI Ä°PTAL OLDU

Berlin'deki havaalanÄ± çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n bir günlük uyarÄ± grevi yüzünden ‘Deli AÅŸk’ filminin galasÄ± da iptal edildi. Almanya'da gösterime giren filmin oyuncularÄ±, bugün Berlin’e gelip filmin galasÄ±na katÄ±lacaktÄ±. Wedding semtinde yapÄ±lacak galaya filmin yönetmeni ve baÅŸrol oyuncularÄ±nÄ±n katÄ±lmasÄ± bekleniyordu. Filmin Avrupa daÄŸÄ±tÄ±mÄ±ndan sorumlu AF-Media GmbH ÅŸirketi yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayla film ekibinin grev nedeniyle uçuÅŸunun iptal edildiÄŸi ve bu nedenle de galanÄ±n gerçekleÅŸmeyeceÄŸini duyurdu.