Ana Sayfa | DÃœNYA 10/03/2017 13:09

Katliam gibi kazada 26 kiÅŸi can verdi

trafik kazasÄ±

Nepal'de meydana gelen trafik kazasÄ±nda 26 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Hükümet yetkilisi Krishna Chandra Poudel, baÅŸkent Katmandu'nun yaklaÅŸÄ±k 400 kilometre batÄ±sÄ±ndaki bir köyün yakÄ±nlarÄ±nda otobüsün yoldan çÄ±kmasÄ± sonucu 26 kiÅŸinin öldüÄŸünü, 36 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Poudel, daÄŸ yolunda ilerlerken yoldan çÄ±karak yaklaÅŸÄ±k 200 metre uçuruma yuvarlanan otobüsün, Pasagad nehrine düÅŸtüÄŸünü ifade etti.

Yöre halkÄ±nÄ±n, enkazdan ceset çÄ±karmak ve yaralÄ±larÄ± kurtarmak için kolluk kuvvetlerine yardÄ±mcÄ± olduÄŸunu söyleyen Poudel, kurtarma helikopterlerinin kaza yerindeki yaralÄ±lardan bazÄ±larÄ±nÄ± Nepalgunj kentinde bulunan hastaneye sevk ettiÄŸini bildirdi. 

Poudel, yaralÄ±lardan bazÄ±larÄ±nÄ±n olay yerinden tahliyesi için hava ÅŸartlarÄ±nÄ±n düzelmesinin beklendiÄŸini kaydetti. Nepal'de altyapÄ± eksikliÄŸi, bakÄ±msÄ±z araçlar ve yetersiz denetimler nedeniyle sÄ±k sÄ±k ölümlü trafik kazalarÄ± yaÅŸanÄ±yor. 

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