Almanya Nazi benzetmesine dair rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± yeniden vurguladÄ±

Alman hÃ¼kÃ¼meti, Nazi kÄ±yaslamalarÄ±nÄ±n kullanÄ±lmamasÄ± taleplerinin TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± umduklarÄ±nÄ± duyurdu

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü'nün açÄ±klamasÄ±nda dile getirdiÄŸi bu sözlerden önce, BaÅŸbakan Angela Merkel, Türkiye'den Nazi dönemi kÄ±yaslamalarÄ± yapÄ±lmasÄ±na son verilmesini istemiÅŸti.

"Bir yanda Avrupa ve Türkiye'nin çok sayÄ±da ortak çÄ±karÄ± var. DiÄŸer yanda ise Avrupa BirliÄŸi ile Türkiye ve Almanya ile Türkiye arasÄ±nda derinleÅŸen farklÄ±lÄ±klar olduÄŸunu hissediyoruz" diyen Merkel, önemli bir partnerleri olan Türkiye'nin Almanya yönetimini Nazilere benzetmesinin üzücü olduÄŸunu söylemiÅŸ ve "Bu benzetmeler Almanya'da Nazi döneminde yaÅŸananlarÄ± önemsiz gösteriyor. Türkiye'nin Nazi benzetmeleri durmak zorunda." diye eklemiÅŸti.

ÇavuÅŸoÄŸlu: Åžu anki yönetime siz Nazisiniz demiyoruz

Merkel'in bu sözlerinden sonra Alman DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel'in de mevkidaÅŸÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu'na benzer bir mesaj veridÄŸi belirtildi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Almanya'da arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± konuÅŸturmuyorlar. VarsÄ±nlar konuÅŸturmasÄ±nlar. Yani konuÅŸturmamakla Almanya'daki oylarÄ±n 'evet' deÄŸil de 'hayÄ±r' çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± mÄ± zannediyorsunuz? Ey Almanya, sizin demokrasiyle yakÄ±ndan uzaktan alakanÄ±z yok. Sizin ÅŸu andaki uygulamalarÄ±nÄ±z geçmiÅŸteki Nazi uygulamalarÄ±ndan farklÄ± deÄŸil, bunu böyle biliniz" demiÅŸti.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu ise Merkel'in açÄ±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Almanya yönetimine Nazi demediklerini söyledi.

ÇavuÅŸoÄŸlu "Almanlar Nazi dönemi ifadesine takÄ±lmÄ±ÅŸlar. Bu çok hassas bir konu. Åžu anki yönetime siz Nazisiniz demiyoruz. Orada CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za hepi diktatör diyor. Siyasetçiler ve basÄ±n diyor. Nihat Zeybekciye tasmalÄ± köpeÄŸi dediler. Almanya'da Nazi döneminden bu yana böyle uygulamalar olmadÄ±. Ä°ster istemez bu uygulamalar o dönemdeki uygulamalarÄ± bize hatÄ±rlatÄ±yor. Böyle uygulama hiç görülmemiÅŸti ben neyle kÄ±yaslayacaÄŸÄ±m." dedi.