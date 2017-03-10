Rusya doÄŸruladÄ± helikopter kazasÄ±nda 4 Rus vatandaÅŸÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti

Rusya, Ä°stanbul'da yaÅŸanan helikopter kazasÄ±nda 4 Rus vatandaÅŸÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi haberini doÄŸruladÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Kriz Merkezi DepartmanÄ±’ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, "Ä°stanbul’daki helikopter kazasÄ±nda 4’ü Rus vatandaÅŸÄ± olmak üzere 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 2 kiÅŸi yaralandÄ±" denildi.
Olay helikopterin kalkmasÄ±ndan 5-6 dakika sonra 11.20’de meydana geldi. EczacÄ±baÅŸÄ±’na ait helikopterde 2’si pilot 7 kiÅŸi bulunuyordu. HayatÄ±nÄ± kaybeden 4 Rus yolcunun isimleri ise ÅŸöyle: Aleksandr Vanin, Igor Kochergin, Luidmila Chuprova, Elena Badragan.