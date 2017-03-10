PKK'ya destek vermekle suÃ§lanÄ±yordu Ã–calan fotoÄŸraflarÄ±nÄ± ve PKK sembollerini yasakladÄ±

Spiegel Online'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± habere gÃ¶re, Almanya Abdullah Ã–calan'Ä±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bayrak ve flamalarÄ±nÄ± yasakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Türkiye tarafÄ±ndan sÄ±k sÄ±k PKK'ya destek vermekle suçlanan ve örgüt yandaÅŸlarÄ±nÄ±n polis korumasÄ±nda rahatça gösteri düzenleyebildiÄŸi Almanya'da Türkiye açÄ±sÄ±ndan son zamanlarÄ±n en olumlu adÄ±mÄ± atÄ±ldÄ±. Almanya'da Federal Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Abdullah Öcalan'Ä±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bayrak ve flamalarÄ± yasakladÄ±ÄŸÄ± öne sürüldü. Spiegel Online, yasaÄŸÄ±n Federal Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n 2 Mart tarihinde güvenlik birimleri ve eyaletlere gönderdiÄŸi beÅŸ sayfalÄ±k yazÄ±da yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

"ÖRGÜTE DESTEÄžÄ° ARTIRABÄ°LÄ°R"

Habere göre, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan gönderilen yazÄ±da, sarÄ±-yeÅŸil fon üzerindeki Öcalan fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n Almanya'da yasaklÄ± olan terör örgütüne desteÄŸi artÄ±rma potansiyeline dikkat çekilirken, yasaklÄ± sembol ve logolarÄ±n da listesi bulunuyor.Buna göre, Öcalan'Ä±n posteri dahil, PKK'nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± 33 sembole yasak getirilmiÅŸ durumda. YasaklÄ± semboller arasÄ±nda YPG'nin flamasÄ±nÄ±n da bulunuyor. PKK Almanya'da 22 KasÄ±m 1993 tarihinden bu yana terör örgütü olarak kabul ediliyor.