Venedik Komisyonu, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi otoriter bir baÅŸkanlÄ±k sistemine dÃ¶nÃ¼ÅŸebilir

Avrupa Konseyi'nin Anayasal konulardaki danÄ±ÅŸma organÄ± Venedik Komisyonundan TÃ¼rkiye'de 16 Nisan tarihinde yapÄ±lacak referanduma dair aÃ§Ä±klama geldi

Komisyon'un hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapor, Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin kabul edilmesi halinde "tek adam rejimi"ne karÅŸÄ± uyarÄ±yor.Venedik Komisyonu'nun görüÅŸlerinden oluÅŸan rapor, Avrupa Konseyi'nin Parlamenter Meclisi'ndeki Gözlem Komitesi'nin talebi üzerine hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.Komisyon, Anayasa deÄŸiÅŸiliklerinin kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±racaÄŸÄ±nÄ±, bunun da "otoriter bir baÅŸkanlÄ±k sistemine" dönüÅŸme riski taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor:

"Gerekli kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± mekanizmasÄ±nÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla deÄŸiÅŸiklikler, güçler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±na dayanan demokratik baÅŸkanlÄ±k sistemine deÄŸil, otoriter bir baÅŸkanlÄ±k sistemine dönüÅŸme riski taÅŸÄ±yor."

'Milletvekilleri hapishanedeyken onaylandÄ±'

Raporda, Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin yapÄ±lmak istendiÄŸi koÅŸullar da eleÅŸtiriliyor.

DeÄŸiÅŸikliklerin HDP'li milletvekilleri hapishanedeyken Meclis'te onaylanmasÄ±na dikkat çekilen raporda ayrÄ±ca, oylama sÄ±rasÄ±nda gizli oy kuralÄ±nÄ±n ihlâl edildiÄŸi belirtilerek, bunun reform için desteÄŸin gerçek olduÄŸuna ÅŸüphe düÅŸürdüÄŸü söyleniyor.

Raporda, olaÄŸanüstü hâlin "Anayasal deÄŸiÅŸiklik gibi önemli bir oylama için uygun demokratik koÅŸullarÄ± saÄŸlamadÄ±ÄŸÄ±" da kaydedildi.

Raporun sonuç kÄ±smÄ±nda Anayasa deÄŸiÅŸikliklerinin kabul edilmesi halinde bunun cumhurbaÅŸkanÄ±na bakanlar ve üst düzey yetkilileri atama ve görevden alma yetkisi vereceÄŸi hatÄ±rlatÄ±lÄ±yor. Kendi partisinin lideri olmasÄ±na izin vermenin cumhurbaÅŸkanÄ±na yasama üzerinde usulsüz ÅŸekilde etki imkanÄ± tanÄ±yacaÄŸÄ± da belirtiliyor.

DeÄŸiÅŸikliklerin CumhurbaÅŸkanÄ±na meclisi feshetme yetkisi de öngördüÄŸü belirtilen raporda "Bu demokratik baÅŸkanlÄ±k sistemlerinde görülmemiÅŸ bir uygulama" deniyor.

DeÄŸiÅŸikliklerin yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± daha da zayÄ±flatacaÄŸÄ± da raporda belirtilen noktalar arasÄ±nda.Raporun tam metni 13 Mart'ta kamuoyuna açÄ±klanacak.