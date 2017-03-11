Donald Trump Filistin lideri Abbas'Ä± Beyaz Saray'a Ã§aÄŸÄ±rdÄ±

Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas, ABD'nin yeni BaÅŸkanÄ± Trump tarafÄ±ndan Beyaz Saray'a davet edildi

Abbas'Ä±n sözcüsü tarafÄ±ndan, iki lider arasÄ±ndaki telefon konuÅŸmasÄ±na iliÅŸkin yapÄ±lan açÄ±klamada, davetin tarihi için "yakÄ±n bir zamanda" ifadesi kullanÄ±ldÄ±.Sözcü, "Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, Trump'Ä±n kalÄ±cÄ± bir barÄ±ÅŸ süreci konusunda ciddi olduÄŸuna ikna olmuÅŸtur" dedi.Amerika BirleÅŸik Devletleri'nin giriÅŸimiyle baÅŸlayan son süreç 2014 yÄ±lÄ±nda olumsuz sonuçlanmÄ±ÅŸtÄ±.Ä°ki lider arasÄ±nda, Cuma günü davete iliÅŸkin gerçekleÅŸen telefon görüÅŸmesi, Trump baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± devraldÄ±ktan sonra yapÄ±lan ilk görüÅŸme olarak kayda geçti.Donald Trump, Ä°srail'deki yerleÅŸimlere olan yaklaÅŸÄ±mÄ± ve ülkesinin büyükelçiliÄŸinin Tel Aviv'den Kudüs'e taÅŸÄ±nmasÄ± yönündeki kararÄ± nedeniyle Filistin cephesinde tepki çekmiÅŸti.

ABD: ElçiliÄŸi Kudüs'e taÅŸÄ±ma tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ilk aÅŸamalarÄ±ndayÄ±z

Buna karÅŸÄ±n Trump yönetiminden geçtiÄŸimiz hafta yapÄ±lan bir açÄ±klama ile Ä°srail, BatÄ± Åžeria'daki toprak ilhaklarÄ± nedeniyle uyarÄ±lmÄ±ÅŸ, "bunun krizi büyüteceÄŸini" vurgulanmÄ±ÅŸtÄ±.Bu adÄ±m, Trump'Ä±n iki ülke arasÄ±nda daha merkezci bir politika izleyeceÄŸi yorumlarÄ±na neden olmuÅŸtu.