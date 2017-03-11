Ana Sayfa | DÃœNYA 11/03/2017 08:03

Ä°ran'da korkutan patlama Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

flaÅŸ haber

Ä°ran'Ä±n kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Erdebil kentinde bir evde yaÅŸanan patlamada ilk belirlemelere gÃ¶re 7 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 3 kiÅŸi yaralandÄ±

Ä°ran'Ä±n resmi ajansÄ± Ä°RNA'ya konuÅŸan Erdebil TÄ±p ve SaÄŸlÄ±k Hizmetleri Üniversitesi Rektörü Kudret Ä°hvan Ekberi, kentte bir evde yanÄ±cÄ± madde patlamasÄ± sonucu 7 kiÅŸinin öldüÄŸünü, 3 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Ekberi, yaralÄ±larÄ±n durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸunu ifade etti.Ä°ran YargÄ± Erkine baÄŸlÄ± Mizan Haber AjansÄ± ise yaralÄ± sayÄ±sÄ±nÄ± 8 olarak bildirdiÄŸi haberinde, kayÄ±p olduÄŸu belirtilen 2 kiÅŸinin patlama sonucu yÄ±kÄ±lan evin molozlarÄ± altÄ±nda kalabileceÄŸi ihtimaliyle itfaiye ve cankurtaran ekipleri tarafÄ±ndan arama kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sürdüÄŸünü duyurdu.Patlama nedeniyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren kiÅŸilerin sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan endiÅŸe ediliyor.

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