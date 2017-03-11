Ana Sayfa | DÃœNYA 11/03/2017 08:18

Trump, Reza Zarrab davasÄ±nÄ±n savcÄ±sÄ± Bharara'nÄ±n istifasÄ±nÄ± istedi

savcÄ± Bharara

Donald Trump yÃ¶netimi Ä°ran asÄ±llÄ± iÅŸ adamÄ± Reza Zarrab'Ä±n davasÄ±nÄ±n savcÄ±sÄ± olan Preet Bharara'nÄ±n istifasÄ±nÄ± istedi

Amerikan New York Times gazetesine göre Adalet BakanÄ± Jeff Sessions, Obama yönetiminde atanan 46 savcÄ±nÄ±n istifalarÄ±nÄ± istedi. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Sarah Isgur Flores, “Önceki geçiÅŸ dönemlerinde olduÄŸu gibi, daha önceki yönetimin atadÄ±ÄŸÄ± çok sayÄ±da savcÄ± görevlerinden ayrÄ±ldÄ±lar. Adalet BakanÄ±, eksiksiz bir geçiÅŸi saÄŸlamak için ÅŸimdi kalan son 46 savcÄ±dan da istifalarÄ±nÄ± sunmalarÄ±nÄ± istedi” dedi. ABD’deki hükümet deÄŸiÅŸikliklerinde savcÄ±larÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesi, alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±k bir uygulama. Ancak New York Times gazetesi, Donald Trump’Ä±n kasÄ±m ayÄ±nda baÅŸkan seçildikten sonra Bharara’dan görevde kalmasÄ±nÄ± istediÄŸini hatÄ±rlatarak, dünkü istifa emrinin sürpriz yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±. Bharara’nÄ±n ofisinden henüz açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±.

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