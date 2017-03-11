Referandum oylamasÄ± Hammersmithâ€™te Novotel Londra'da yapÄ±lacak

6-9 Nisan tarihleri arasÄ±nda yapÄ±lacak referandum iÃ§in Novotel London West'te sandÄ±klar kurulacak

Referandum oylamasÄ± için Londra'da bulunan Hammersmith’teki Novotel London West’te sandÄ±klar kurulacak. Daha önce seçim merkezi Olympia fuar alanÄ±nda idi.Türkiye’nin Londra BaÅŸkonsolosluÄŸu ve YSK tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada 6-9 Nisan 2017 tarihlerinde yapÄ±lacak referandum oylamasÄ±na Novotel London West ev sahipliÄŸi yapacak.

UlaÅŸÄ±m oldukça olay

1 Shortlands, Hammersmith, London W6 8DR adresinde yer alan Novotel’e ulaÅŸÄ±m oldukça kolay. VatandaÅŸlar, Piccadilly, District ve Hammersmith & City metro hatlarÄ±nÄ± kullanarak Hammersmith duraÄŸÄ±nda inerek yaklaÅŸÄ±k 7 dakika yürüdükten sonra Novotel’de sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek.Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda oy kullanacak vatandaÅŸlar adres kaydÄ± nerede olursa olsun bu tarihler arasÄ±nda Novotel’de oy kullanabilecek.

Ä°skoçya’da, Ä°ngiltere’nin Kuzey bölgelerinde ve Kuzey Ä°rlanda’da yaÅŸanan vatandaÅŸlar oy kullanmak için Edinburgh BaÅŸkonsolosluÄŸuna gidecek.