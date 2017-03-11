Hollanda BaÅŸbakanÄ±ndan TÃ¼rkiye'yle ilgili flaÅŸ aÃ§Ä±klama

Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte, seÃ§im kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n iniÅŸ iznini iptal etmeleri ve sonrasÄ±nda TÃ¼rkiye'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalara iliÅŸkin konuÅŸtu

Ä°ptal kararÄ±nÄ±n geri alÄ±nmasÄ±nÄ±n mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Rutte, etkinliÄŸe iliÅŸkin iki ülke arasÄ±ndaki görüÅŸmelerin oldukça zorlu geçtiÄŸini ifade etti.ÇavuÅŸoÄŸlu'nun sabah kendilerini yaptÄ±rÄ±mla tehdit ettiÄŸini kaydeden Rutte, "Türkiye bir NATO müttefiki. Ancak elbette ki ÅŸantaj veya tehdit altÄ±nda konuÅŸamayÄ±z. KÄ±zgÄ±n olduklarÄ±nÄ± anlÄ±yorum, ancak iyi bir karar aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum." diye konuÅŸtu.Rutte, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n iptalin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± "Bunlar Nazi kalÄ±ntÄ±sÄ±, bunlar faÅŸist" ÅŸeklindeki açÄ±klamasÄ±nÄ± ise, "tuhaf" bulduÄŸunu söyledi.

AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± lider memnun oldu

Öte yandan Rutte'nin çarÅŸamba günü yapÄ±lacak seçimlerdeki rakibi aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Özgürlük Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders ise iptal kararÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±. Wilders, sosyal medya hesabÄ±ndaki açÄ±klamasÄ±nda, "PVV'nin aÅŸÄ±rÄ± baskÄ±sÄ± sayesinde, seçimlerden birkaç gün önce hükümetimiz Türk bakanÄ±n inmesine izin vermedi. ErdoÄŸan'la aynÄ± düÅŸüncedeki tüm Türklere, 'Türkiye'ye gidin ve asla geri gelmeyin' diyorum." ifadelerini kullandÄ±.Rutte, Wilders'in daha fazla oy almamasÄ± için aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± liderler aynÄ± söylemleri dile getirmekle suçlanÄ±yor.

Öte yandan, iptal edilen etkinliÄŸin yapÄ±lacaÄŸÄ± Rotterdam BaÅŸkonsolosluÄŸu RezidansÄ±nÄ±n önünde, polisler güvenlik önlemi aldÄ±. Hollanda basÄ±nÄ±nÄ±n da rezidans önünde bekleyiÅŸi sürüyor.