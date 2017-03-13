Ana Sayfa | DÃœNYA 13/03/2017 07:06

Almanya Maliye BakanÄ±ndan TÃ¼rkiye'yle ilgili net aÃ§Ä±klama ekonomik yardÄ±m zorlaÅŸÄ±yor

Schaeuble

Almanya Maliye BakanÄ± Wolfgang Schaeuble, ekonomik anlamda TÃ¼rkiye ile Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n devam ettiÄŸinin zorlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Schaeuble, Türkiye'deki liderlerin iÅŸbirliÄŸini ilerletme zeminini yok ettiÄŸini belirtti ve Türkiye'nin Hollanda, Danimarka ve Almanya ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gerilimlerin Türkiye'nin çÄ±karÄ±na olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Alman ZDF kanalÄ±na konuÅŸan Schaeuble, "Bu koÅŸullar altÄ±nda bu konuda çalÄ±ÅŸmaya devam etmemiz son derece zor" dedi ve ekledi:

"Alman hükümetinde herkes gerginliÄŸin daha fazla artmamasÄ± gerektiÄŸi konusunda hemfikir.

"Tek isteÄŸimiz Türkiye'nin saÄŸduyuya dönmesi."

Türkiye, Avrupa BirliÄŸi'ne aday bir ülke olarak her yÄ±l AB bütçesinden deÄŸiÅŸen miktarlarda fon alÄ±yor. 2014-2020 arasÄ±nda Türkiye'ye yaklaÅŸÄ±k 4.5 milyar euroluk (18 milyar TL) kaynak aktarÄ±lmasÄ± planlanÄ±yordu.

 
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