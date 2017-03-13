Ä°ngiltere'nin en genÃ§ milletvekilinden Ã§ok konuÅŸulacak aÃ§Ä±klama

Ä°ngiltere'nin en genÃ§ milletvekili Mhairi Black bir daha aday olmayacaÄŸÄ±nÄ± Ã§Ã¼nkÃ¼ siyasetin Ã§ok depresif olduÄŸunu sÃ¶yledi

Sunday Post'un sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Black, "YalnÄ±zca size ihtiyaç duyuluyorsa siyasete girmek lazÄ±m. Seçileli neredeyse iki yÄ±l oldu ama Westminster'dan (Ä°ngiliz Parlamentosu) nefret ediyorum. BurasÄ± çok depresif" dedi.Mhairi Black, 20 yaÅŸÄ±nda üniversite öÄŸrencisiyken milletvekili seçilerek son 348 yÄ±lÄ±n en genç milletvekili olmuÅŸtu. KayÄ±tlarda yer alan bir önceki en genç milletvekili, 1667 yÄ±lÄ±nda 13 yaÅŸÄ±ndayken milletvekili seçilen Christopher Monck'tu.

Ä°skoçya Ulusal Partisi'nden seçilen Black, meclisteki yapÄ±nÄ±n çok hantal olduÄŸunu ve bu yüzden çok az ÅŸey yapabildiÄŸini söylerken prosedürler nedeniyle boÅŸa vakit harcadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Ä°skoçya'nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumuna gitmesi durumunda baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k için elinden gelen her ÅŸeyi yapacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen Black, "Bu iÅŸe bu yüzden bulaÅŸtÄ±m zaten. BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k bir gün gerçekleÅŸecek. Ne zaman, nasÄ±l olacaÄŸÄ±nÄ± bilmiyorum ama bütün yollar baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸa çÄ±kÄ±yor" diye konuÅŸtu.