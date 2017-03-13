AB'den TÃ¼rkiye'ye sert uyarÄ± aÅŸÄ±rÄ± sÃ¶ylem ve eylemlerden kaÃ§Ä±nmalÄ±

Avrupa BirliÄŸi (AB), TÃ¼rkiye'ye Nazi aÃ§Ä±klamalarÄ± sonrasÄ±nda aÅŸÄ±rÄ± aÃ§Ä±klamalardan uzak durmasÄ± konusunda uyarÄ±da bulundu

Avrupa Komisyonu'nun yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "AB Türkiye'ye durumun daha da gerilmesine neden olabilecek aÅŸÄ±rÄ± açÄ±klama ve eylemlerden kaçÄ±nmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yor" ifadeleri yer aldÄ±.

Komisyon, Türkiye'nin Nisan ayÄ±nda gerçekleÅŸecek anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumunu, ülkenin AB'ye üyelik müzakere süreci Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda deÄŸerlendireceÄŸini de açÄ±kladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, Almanya ve Hollanda ile yaÅŸanan diplomatik krizler sonrasÄ± 'Nazi' benzetmesi yapmasÄ± sonrasÄ±, AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve Güvenlik PolitikasÄ± Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile AB Komisyonu'nun geniÅŸlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn ortak yazÄ±lÄ± açÄ±klamalarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

Pazartesi günü yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸu ifadeler yer aldÄ±:

"16 Nisan'da yapÄ±lacak referandumda kabul edilmeleri ve özellikle uygulamaya geçirilmeleri durumunda,Türkiye'de önerilen yasa deÄŸiÅŸiklikleri, AB üyeliÄŸine aday olmanÄ±n Türkiye'ye getirdiÄŸi yükümlülükler ve ülkenin Avrupa Konseyi üyeliÄŸi kapsamÄ±nda deÄŸerlendirileceklerdir."

Kaynak: BBC Türkçe